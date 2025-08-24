పుదీనా వల్ల ఆరోగ్య ప్రయోజనాలే కాదు.. జుట్టుకు సంబంధించిన ఎన్నో సమస్యలు కూడా తగ్గిపోతాయి. పుదీనా వల్ల నెత్తిమీద సహజ నూనె కంట్రోల్ లో ఉంటుంది.
ఎన్నో ఔషదగుణాలున్న కలబంద మొక్క చుండ్రును, దురదను తగ్గించడానికి సహాయపడుతుంది. ఇందుకోసం దీన్ని నేరుగా నెత్తికి రాసుకోవాలి.
మెంతుల వల్ల జుట్టుకు ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా హెయిర్ ఫాల్, చుండ్రు వంటి సమస్యలను తగ్గించడంలో ఇవి ఎఫెక్టీవ్ గా పనిచేస్తుంది. రాత్రంతా నానబెట్టి పేస్ట్ చేసి తలకు అప్లై చేయాలి.
వేపాకులు మన ఆరోగ్యానికి మాత్రమే కాదు జుట్టుకు కూడా మేలు చేస్తుంది. దీనిలో ఉండే యాంటీ బ్యాక్టీరియల్, యాంటీ ఫంగల్ లక్షణాలు చుండ్రును తగ్గిస్తాయి. జుట్టును ఆరోగ్యంగా ఉంచుతాయి.
కరివేపాకును మనం ప్రతి కూరలో వేస్తాం. ఇది ఒక్క వంటలకు మాత్రమే కాదు జుట్టుకు కూడా ఉపయోగించొచ్చు. దీనిలో ఉండే యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు మన జుట్టు పెరగడానికి సహాయపడతాయి.
ఉసిరి మన జుట్టుకు చేసే మేలు అంతా ఇంతా కాదు. ఇది జుట్టును నల్లగా చేయడానికి, పొడుగ్గా పెరగడానికి సహాయపడుతుంది. అలాగే ఉసిరిని పెడితే జుట్టు రాలడం తగ్గుతుంది.
మందార మొక్క కూడా జుట్టుకు మంచిది. దీన్ని ఉపయోగించి హెయిర్ ఫాల్ ను తగ్గించొచ్చు. అలాగే జుట్టు బాగా పెరగడానికి సహాయపడుతుంది. ఇందుకోసం మందార పువ్వును దాని ఆకులను ఉపయోగించొచ్చు.
