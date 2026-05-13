పాములు నిధులకు కాపలాగా ఉంటాయని హిందూ పురాణాలు చెబుతాయి. సినిమాల్లో, కథల్లోనూ ఇదే చూపిస్తారు. నిజంగానే ఖజానాలకు పాములు కాపలా ఉంటాయా? ఈ నమ్మకం వెనుక ఉన్న అసలు నిజం ఏంటో చూద్దాం.
నిధులు లేదా ఖజానాలు ఉన్న ప్రదేశాన్ని పాములు సులభంగా పసిగడతాయని పురాణ కథలు చెబుతాయి. అందుకే నిధులున్నచోట పాములు నివాసం ఉంటాయని చాలామంది నమ్ముతారు.
రావణ సంహిత ప్రకారం, మన పూర్వీకులే తమ సంపదను కాపాడుకోవడానికి పాములుగా పునర్జన్మ ఎత్తుతారని ఒక నమ్మకం ఉంది.
పాములు నిధులను కాపాడతాయనడంలో నిజం లేదని సర్పాల నిపుణులు (Herpetologists) స్పష్టం చేస్తున్నారు. దీనికి ఎలాంటి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవని చెబుతున్నారు.
నిపుణుల ప్రకారం.. పాత శిథిలాలు, సమాధులు, జనసంచారం లేని ప్రదేశాలు పాములకు సురక్షితంగా అనిపిస్తాయి. అందుకే అలాంటి చోట్ల పాములు ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి.
పూర్వం తమ నిధులను కాపాడుకోవడానికే మన పూర్వీకులు ఇలాంటి కథలు అల్లి ఉంటారని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. వీటికి ఎలాంటి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవని తేల్చిచెబుతున్నారు.
పూరీ జగన్నాథుడి భండాగారంలో పాములున్నాయని కథలు ప్రచారంలో ఉండేవి. కానీ తలుపులు తెరిచినప్పుడు అది అబద్ధమని తేలింది. నిధుల దగ్గర పాములు కనిపించడం కేవలం యాదృచ్ఛికమే.
