రాజస్థాన్ లోని అచలేశ్వర్ మహాదేవ్ ఆలయం ఒక రహస్యమయ ప్రదేశం. ఇక్కడి శివలింగం ప్రతిరోజూ మూడుసార్లు తన రంగును మార్చుకుంటుంది.
శివలింగం రంగులు మారే అద్భుతమైన దృశ్యం స్థానికులనే కాదు, దేశవ్యాప్తంగా వేలాది మంది పర్యాటకులను, భక్తులను ఆకర్షిస్తోంది.
ఉదయం శివలింగం ఎరుపు రంగులో, మధ్యాహ్నం కాషాయ రంగులో, సూర్యాస్తమయం తర్వాత సాయంత్రం ముదురు రంగులోకి మారుతుంది.
ఈ మార్పు ఎలాంటి రంగులు లేదా రసాయనాలు పూయకుండానే జరుగుతుంది. ఈ రహస్యమైన దృశ్యాన్ని చూసేందుకు సుదూర ప్రాంతాల నుంచి రోజూ చాలా మంది ఆలయానికి వస్తుంటారు.
అచలేశ్వర్ మహాదేవ్ ఆలయంలోని శివలింగం రంగులు మార్చడం వెనుక సరైన శాస్త్రీయ వివరణ లేదు. చాలాసార్లు పరిశోధకులు దీని వెనుక కారణాన్ని అంచనా వేశారు.
అచలేశ్వర్ మహాదేవ్ ఆలయ చరిత్ర, వారసత్వం, శివలింగం రంగులు మార్చడం వంటివి ఈ ఆలయాన్ని మిగతా వాటికంటే భిన్నంగా, ప్రత్యేకంగా నిలుపుతున్నాయి.
AC Bill : మే నెలలో ఏసీ బిల్లు తక్కువ రావాలా? ఈ సింపుల్ ట్రిక్ ఫాలోకండి
ఆసియాలోనే మొట్టమొదటి మెడికల్ కాలేజ్ ఇండియాదే.. ఎక్కడుందో తెలుసా..?
పాకిస్తాన్లో iPhone 17 ధర ఎంతో తెలుసా...?
Kedarnath Trip : కేవలం రూ.5000 బడ్జెట్లో కేదార్నాథ్ యాత్ర...