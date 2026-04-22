Telugu

కేవలం రూ.5000కే కేదార్‌నాథ్ యాత్ర.. ప్రయాణం, వసతి, భోజనం

feature Apr 22 2026
Author: Arun Kumar P Image Credits:x
తెరుచుకున్న కేదార్‌నాథ్ ధామ్ తలుపులు

ఇవాళ (బుధవారం) కేదార్‌నాథ్ ధామ్ తలుపులు తెరుచుకున్నాయి. 181 రోజుల తర్వాత బాబా భక్తులకు దర్శనమిస్తున్నారు. మరి తక్కువ బడ్జెట్‌లో ఈ యాత్రను ఎలా పూర్తి చేయాలో తెలుసుకుందాం.

Image credits: x
తక్కువ ఖర్చు, తక్కువ సమయంలో యాత్ర

హైదరాబాద్ నుండి ఢిల్లీకి… అక్కడినుండి కేదార్‌నాథ్ వెళ్లడం చాలా సులభం. ఇక్కడి నుంచి కారు, బస్సు, రైలు లేదా విమానంలో తక్కువ సమయంలో, తక్కువ ఖర్చుతో చేరుకోవచ్చు.

Image credits: social media
రైలు ప్రయాణం ఉత్తమం

రైలు ప్రయాణం ఉత్తమమైనదిగా చాలామంది భావిస్తారు. అందుకే మీరు ఢిల్లీ నుంచి కేదార్‌నాథ్ వెళ్లడానికి రైలు మార్గాన్ని ఎంచుకోండి. డిల్లీ నుంచి చాలా రైళ్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Image credits: x
కేదార్‌నాథ్‌కు అత్యంత చౌకైన ప్రయాణం

మీరు చౌకగా కేదార్‌నాథ్ యాత్ర చేయాలనుకుంటే ముందుగా ఢిల్లీ నుంచి హరిద్వార్ లేదా రిషికేశ్ చేరుకోండి. ఇక్కడికి స్లీపర్ క్లాస్ రైలు టికెట్ ధర రూ.200 నుంచి రూ.250 మాత్రమే ఉంటుంది.

Image credits: x
హరిద్వార్ నుంచి సోన్‌ప్రయాగ్ వరకు బస్సులో

హరిద్వార్ నుంచి ప్రభుత్వ బస్సులో సోన్‌ప్రయాగ్ వరకు వెళ్లండి. దీనికి రూ.500-600 ఖర్చవుతుంది. సోన్‌ప్రయాగ్ నుంచి గౌరీకుండ్ వెళ్లడానికి షేరింగ్ జీపులు ఉంటాయి. ఛార్జీ రూ.50 ఉంటుంది.

Image credits: social media
రాత్రి బసకు రూ.600 ఖర్చు

గౌరీకుండ్ నుంచి కేదార్‌నాథ్ ధామ్ వరకు నడవాల్సి ఉంటుంది. గౌరీకుండ్ లేదా కేదార్‌నాథ్‌లో రాత్రి బసకు టెంట్లు లేదా ధర్మశాలలు అందుబాటులో ఉంటాయి. వీటికి రూ.600 వరకు ఖర్చవుతుంది.

Image credits: social media
రూ.50కే కడుపు నిండా భోజనం

గౌరీకుండ్ లేదా కేదార్‌నాథ్ ధామ్‌లో మీరు భండారాలలో (అన్నదానం) ప్రసాదం స్వీకరించవచ్చు. లేదా ఇక్కడ చాలా ధాబాలు ఉన్నాయి. ఇవి రూ.50 నుంచి రూ.100కే కడుపు నిండా భోజనం పెడతాయి.

Image credits: x