Telugu

ఐటీ ఉద్యోగాలను వదిలేసి సినిమాల్లోకి వచ్చిన స్టార్స్ వీళ్లే..!

entertainment Sep 28 2026
Author: Arun Kumar P Image Credits:Kayadu Lohar Instagram
Telugu

అనన్య నాగళ్ల

టాలీవుడ్ బ్యూటీ అనన్య నాగళ్ల సినిమాల్లోకి రాకముందు ప్రముఖ ఐటీ సంస్థ ఇన్ఫోసిస్‌లో సాఫ్ట్‌వేర్ ఉద్యోగిగా పనిచేశారు.

Image credits: Instagram/Ananya Nagalla
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నివిన్ పౌలీ

మలయాళ స్టార్ హీరో నివిన్ పౌలీ కూడా ఒకప్పుడు ఇన్ఫోసిస్ ఉద్యోగే. ఆ తర్వాతే ఆయన సినీ రంగంలోకి అడుగుపెట్టి స్టార్‌గా ఎదిగారు.

Image credits: Instagram
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కయాదు లోహర్

కన్నడ సినిమా 'ముగిల్ పేట'తో సినిమాల్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చి.. ఇప్పుడు తెలుగు, తమిళ, మలయాళ భాషల్లో నటిస్తున్న కయాదు లోహర్ గతంలో కాన్సెంట్రిక్స్ (Concentrix) ఉద్యోగి.

Image credits: insta
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తాప్సీ పన్ను

టాలీవుడ్, బాలీవుడ్ సినిమాలతో అదరగొడుతున్న తాప్సీ పన్ను కూడా కెరీర్ మొదట్లో ఇన్ఫోసిస్‌లో పనిచేశారు. ఆ తర్వాతే సినిమాల్లోకి వచ్చారు.

Image credits: Instagram@taapsee
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శ్రీనిధి శెట్టి

కేజీఎఫ్ బ్యూటీ శ్రీనిధి శెట్టి మోడలింగ్ రంగంలోకి రాకముందు యాక్సెంచర్ (Accenture) కంపెనీలో పనిచేశారు.

Image credits: Instagram- Srinidhi Shetty
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సప్తమి గౌడ

కాంతార బ్యూటీ సప్తమి గౌడ కన్నడ ఇండస్ట్రీకి రాకముందు యాక్సెంచర్ కంపెనీలో 9 టు 5 ఐటీ జాబ్ చేసేవారు.

Image credits: Instagram

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