ఐటీ ఉద్యోగాలను వదిలేసి సినిమాల్లోకి వచ్చిన స్టార్స్ వీళ్లే..!

టాలీవుడ్ బ్యూటీ అనన్య నాగళ్ల సినిమాల్లోకి రాకముందు ప్రముఖ ఐటీ సంస్థ ఇన్ఫోసిస్లో సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగిగా పనిచేశారు.
మలయాళ స్టార్ హీరో నివిన్ పౌలీ కూడా ఒకప్పుడు ఇన్ఫోసిస్ ఉద్యోగే. ఆ తర్వాతే ఆయన సినీ రంగంలోకి అడుగుపెట్టి స్టార్గా ఎదిగారు.
కన్నడ సినిమా 'ముగిల్ పేట'తో సినిమాల్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చి.. ఇప్పుడు తెలుగు, తమిళ, మలయాళ భాషల్లో నటిస్తున్న కయాదు లోహర్ గతంలో కాన్సెంట్రిక్స్ (Concentrix) ఉద్యోగి.
టాలీవుడ్, బాలీవుడ్ సినిమాలతో అదరగొడుతున్న తాప్సీ పన్ను కూడా కెరీర్ మొదట్లో ఇన్ఫోసిస్లో పనిచేశారు. ఆ తర్వాతే సినిమాల్లోకి వచ్చారు.
కేజీఎఫ్ బ్యూటీ శ్రీనిధి శెట్టి మోడలింగ్ రంగంలోకి రాకముందు యాక్సెంచర్ (Accenture) కంపెనీలో పనిచేశారు.
కాంతార బ్యూటీ సప్తమి గౌడ కన్నడ ఇండస్ట్రీకి రాకముందు యాక్సెంచర్ కంపెనీలో 9 టు 5 ఐటీ జాబ్ చేసేవారు.
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