శశిథరూర్ కు అరుదైన గౌరవం.. అత్యున్నత పౌరస్కారంతో సత్కరించిన ఫ్రెంచ్.. ఏమిటీ దాని ప్రత్యేకతలు..

శశిథరూర్ (Shashi Tharoor)కు ఫ్రెంచ్ తన అత్యున్నత పౌర పుస్కారం (Shashi Tharoor was awarded his highest civilian award by the French) అందించింది. ఇండో-ఫ్రెంచ్ సంబంధాలను బలోపేతం చేయడంలో, అంతర్జాతీయ సహకారాన్ని ప్రోత్సహించినందుకు గాను ఆయనకు ఈ గౌరవాన్ని అందించింది.