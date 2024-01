ఆసక్తికరం: చంద్రబాబు ఇంటికి వై.ఎస్. షర్మిల

అమరావతి: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వై.ఎస్. జగన్మోహన్ రెడ్డి సోదరి వై.ఎస్. షర్మిల శనివారం నాడు తెలుగు దేశం పార్టీ అధినేత నారా చంద్రబాబు ఇంటికి వెళ్లనన్నారు. వై.ఎస్. షర్మిల తనయుడు వై.ఎస్. రాజారెడ్డి వివాహన్ని పురస్కరించుకొని ఆహ్వాన పత్రికను ఇవ్వడానికి షర్మిల స్వయంగా చంద్రబాబు ఇంటికి వెళ్లనున్నారు.

2023 డిసెంబర్ మాసంలో నారా చంద్రబాబు కుటుంబానికి వై.ఎస్. షర్మిల క్రిస్‌మస్ గిఫ్ట్ పంపారు. క్రిస్‌మస్ ను పురస్కరించుకొని పంపిన గిఫ్ట్ ను తీసుకున్న వై.ఎస్. షర్మిలకు కూడ లోకేష్ క్రిస్ మస్ గిఫ్ట్ ను పంపారు. ఈ విషయాన్ని సోషల్ మీడియా వేదికగా లోకేష్ పంచుకున్నారు.

Met Honorable Telangana CM Anumula Revanth Reddy Garu, invited him for my son YS Raja Reddy's engagement and wedding ceremonies.



గౌరవనీయులైన తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు ఎనుముల రేవంత్ రెడ్డి గారిని మర్యాద పూర్వకంగా కలిసి నా కుమారుడు వైయస్ రాజారెడ్డి నిశ్చితార్థం, వివాహా… pic.twitter.com/8XUVA2fAvL