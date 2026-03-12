ఇప్పుడు డోలీ డిజైన్ మీనాకారీ పట్టీలు ట్రెండ్ అవుతున్నాయి. పెళ్లికూతురి పాదాలకు ఇవి చాలా అందంగా కనిపిస్తాయి. వీటిపై ఉండే మీనాకారీ వర్క్ అద్భుతంగా ఉంటుంది.
మీనాకారీ పట్టీలపై రంగురంగుల ఎనామిల్ వర్క్ ఎంతో అందాన్ని ఇస్తుంది. ఇందులో ఎరుపు, ఆకుపచ్చ, నీలం, గోల్డెన్ రంగులను ఉపయోగిస్తారు. దీనివల్ల ఆ పట్టీలు మరింత ఆకర్షణీయంగా మారుతాయి.
మీకు హ్యాంగింగ్ పట్టీలు ఇష్టమైతే ఈ డిజైన్ను ఎంచుకోవచ్చు. ఈ పట్టీల కింద ముత్యాల హ్యాంగింగ్స్ ఇచ్చారు. ఇవి నడుస్తున్నప్పుడు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తాయి.
మీరు సూక్ష్మమైన నగిషీ పనితనం ఉన్న మీనాకారీ పట్టీలను కూడా ప్రయత్నించవచ్చు. వీటిని బ్యాండ్ స్టైల్ మీనాకారీలో కూడా తయారు చేయించుకోవచ్చు. ఇది చాలా క్లాసీ లుక్ను ఇస్తుంది.
సంప్రదాయ దుస్తులపైకి ఈ సింపుల్ మీనాకారీ పట్టీలు చక్కగా నప్పుతాయి. రోజు వారీ వాడకానికి ఇవి అందంగా ఉంటాయి.
మామిడిపిందెల మీనాకారి పట్టీలు ఇవి. పెట్టుకుంటే పాదాలు మెరిసిపోవడం ఖాయం.
సింపుల్ రంగురంగుల పట్టీలు ఇవి. చూసేందుకు ఎంతో స్టన్నింగ్ గా ఉంటాయి.
Okra Farming: ఈ ఒక్క దాంతో ఇంట్లోనే బెండకాయ తోటే వేసేయొచ్చు
Bitter Gourd: కాకరకాయతో ఈ 7 లాభాలు తెలిస్తే అస్సలు వదలరు!
Gut Health: పేగుల ఆరోగ్యం కోసం ఈ 7 పండ్లు తినండి
Black Pepper: ఇంట్లో నల్ల మిరియాలు ఎలా పెంచాలో తెలుసా?