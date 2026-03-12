Telugu

పాదాలకు రాయల్ లుక్ ఇచ్చే మీనాకారి పట్టీలు

life Mar 12 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:instagram
డోలీ డిజైన్

ఇప్పుడు డోలీ డిజైన్ మీనాకారీ పట్టీలు ట్రెండ్ అవుతున్నాయి. పెళ్లికూతురి పాదాలకు ఇవి చాలా అందంగా కనిపిస్తాయి. వీటిపై ఉండే మీనాకారీ వర్క్ అద్భుతంగా ఉంటుంది. 

Image credits: chat GPT
మీనాకారి ప్రత్యేకత

మీనాకారీ పట్టీలపై రంగురంగుల ఎనామిల్ వర్క్ ఎంతో అందాన్ని ఇస్తుంది. ఇందులో ఎరుపు, ఆకుపచ్చ, నీలం, గోల్డెన్ రంగులను ఉపయోగిస్తారు. దీనివల్ల ఆ పట్టీలు మరింత ఆకర్షణీయంగా మారుతాయి.

Image credits: Instagram@silver_store_matapayals
హ్యాంగింగ్ అందాలు

మీకు హ్యాంగింగ్ పట్టీలు ఇష్టమైతే ఈ డిజైన్‌ను ఎంచుకోవచ్చు. ఈ పట్టీల కింద ముత్యాల హ్యాంగింగ్స్ ఇచ్చారు. ఇవి నడుస్తున్నప్పుడు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తాయి.

Image credits: Instagram@shimmerbasket_
నగిషీ మీనాకారీ పట్టీలు

మీరు సూక్ష్మమైన నగిషీ పనితనం ఉన్న మీనాకారీ పట్టీలను కూడా ప్రయత్నించవచ్చు. వీటిని బ్యాండ్ స్టైల్ మీనాకారీలో కూడా తయారు చేయించుకోవచ్చు. ఇది చాలా క్లాసీ లుక్‌ను ఇస్తుంది.

Image credits: Instagram@radhe_krishna_jewellers_ras
సంప్రదాయ మీనాకారీ పట్టీల డిజైన్

సంప్రదాయ దుస్తులపైకి ఈ సింపుల్ మీనాకారీ పట్టీలు చక్కగా నప్పుతాయి. రోజు వారీ వాడకానికి ఇవి అందంగా ఉంటాయి.

Image credits: Instagram@silver_store_matapayals
మామిడిపిందెల మీనాకారి

మామిడిపిందెల మీనాకారి పట్టీలు ఇవి. పెట్టుకుంటే పాదాలు మెరిసిపోవడం ఖాయం.

Image credits: Zivom
రంగురంగుల పట్టీలు

సింపుల్ రంగురంగుల పట్టీలు ఇవి. చూసేందుకు ఎంతో స్టన్నింగ్ గా ఉంటాయి.

Image credits: Trendia

