Telugu

మనదేశంలో ఏడాదికి కోటి రూపాయల జీతమిచ్చే ఉద్యోగాలు ఇవే

jobs Nov 16 2025
Author: Haritha Chappa Image Credits:Getty
Telugu

ప్రతి ఒక్కరి కల

ఎంతో మంది ఉద్యోగులు తమ జీతం అధికంగా ఉండాలని కోరుకుంటారు.  నిపుణుల పరిజ్ఞానం, నాయకత్వ నైపుణ్యాలు, అనుభవానికి విలువ ఇచ్చే కొన్ని రంగాల్లో మాత్రమే ఇలాంటి జీతాలు లభిస్తాయి.

Image credits: Freepik
Telugu

ఈ ఉద్యోగాలు ఎక్కడ దొరుకుతాయి?

  • మల్టీనేషనల్ కంపెనీలలో 
  • వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న స్టార్టప్‌లలో 
  • ప్రైవేట్ రంగంలోని టాప్ సంస్థలలో.. 

ఇక్కడ ప్రతిభకు జీతంలో ఎలాంటి పరిమితి ఉండదు.

Image credits: Getty
Telugu

1 కోటి జీతం అంటే ఏమిటి?

1 కోటి అంటే కేవలం బేస్ జీతం మాత్రమే కాదు. ఇందులో ఇవి ఉంటాయి-

  • బోనస్
  • ESOPలు (కంపెనీ షేర్లు)
  • పనితీరు ప్రోత్సాహకాలు

అంటే ఇంత జీతం పొందాలంటే ఉన్నత స్థాయి నైపుణ్యాలు, స్మార్ట్ ఆలోచన అవసరం.

Image credits: Social media
Telugu

కార్పొరేట్ కింగ్స్

  • పదవులు: CEO, CFO, CTO, COO
  • పాత్ర: కంపెనీ దిశను నిర్దేశించడం, పెద్ద నిర్ణయాలు తీసుకోవడం.
  • జీతం: ఏడాదికి 1 కోటి నుంచి 5 కోట్లకు పైగా
  • అర్హత: IIM లాంటి టాప్ కాలేజీ నుంచి MBA, తగినంత అనుభవం
Image credits: Getty
Telugu

టెక్నాలజీ, AI రంగ ఉద్యోగాలు

AI, టెక్నాలజీ అత్యధిక జీతాలు ఇచ్చే రంగాలు.

  • పదవులు: CTO, AI/ML ఇంజనీర్, VP-ఇంజనీరింగ్
  • కంపెనీలు: గూగుల్, అమెజాన్, మైక్రోసాఫ్ట్, స్టార్టప్‌లు
  • జీతం: ఏడాదికి 1 కోటి, దాంతో పాటు బోనస్ కూడా.
Image credits: Getty
Telugu

ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ బ్యాంకింగ్, ప్రైవేట్ ఈక్విటీ

ఫైనాన్స్, డీల్స్ ఇష్టమైతే ఈ రంగం ఉత్తమమైనది.

  • పదవులు: MD, పార్టనర్, PE లీడ్
  • జీతం: బేస్ జీతం + కమీషన్ + బోనస్ = 1 కోటి+
  • పాత్ర: పెద్ద కంపెనీలకు విలీనాలు, పెట్టుబడులు, డీల్స్‌లో సహాయం.
Image credits: Social media
Telugu

కోట్లు సంపాదించే వైద్యులు

టాప్ స్పెషలిస్ట్ వైద్యులు ఏడాదికి కోట్లు సంపాదిస్తున్నారు.

  • రంగాలు: కార్డియాలజీ, న్యూరోసర్జరీ, ఆర్థోపెడిక్
  • సంస్థలు: అపోలో, ఫోర్టిస్ లేదా సొంత క్లినిక్
  • జీతం: ఏడాదికి 1–2 కోట్లు 
Image credits: Social Media
Telugu

అసాధ్యం కాదు

ఏడాదికి ఒక కోటి జీతం సంపాదించడం సులభం కాదు, కానీ అసాధ్యం కూడా కాదు. మీరు మీ రంగంలో నిపుణులుగా మారి, అవకాశాలను అందిపుచ్చుకుంటే, కోట్ల సంపాదన నిజం అవుతుంది.

Image credits: Getty

రూ. కోట్లలో జీతం రావాలంటే.. ఈ కోర్సులు చేయాలి

భారీ జీతం వచ్చే టాప్ 5 కోర్సులు

ప్రధాని కి వంటవాడిగా అవ్వాలనుకుంటున్నారా?

డిగ్రీ లేక‌పోయినా సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజ‌నీర్ కావొచ్చు.. ఎలాగో తెలుసా?