Bitter Gourd: ఇలా చేస్తే కాకరకాయ ఎలా వండినా చేదనిపించదు

ముందుగా కాకరకాయను శుభ్రంగా కడిగి, మీకు నచ్చిన సైజులో (గుండ్రంగా లేదా పొడవుగా) ముక్కలుగా కట్ చేసుకోండి.
ఒక గిన్నెలో నీళ్లు తీసుకుని వేడి చేయండి. అందులో ఒక చెంచా ఉప్పు కలపండి. ఉప్పు కాకరకాయలోని చేదును బయటకు తీయడానికి సహాయపడుతుంది.
వేడి ఉప్పు నీటిలో కట్ చేసిన కాకరకాయ ముక్కలను వేయండి. కేవలం 5 నుంచి 10 నిమిషాల పాటు మీడియం మంట మీద ఉడికించండి.
10 నిమిషాల తర్వాత గ్యాస్ ఆఫ్ చేయండి. ఇప్పుడు ఆ నీటిని పూర్తిగా వడకట్టి పారేయండి.
ఇలా ఉప్పు నీటిలో ఉడికించి, నీటిని వంపేశాక కాకరకాయను వాడితే, దానిలోని చేదు చాలా వరకు తగ్గిపోతుంది.
ఇప్పుడు ఈ ముక్కలతో వేపుడు, కూర లేదా పులుసు ఏదైనా చేసుకోండి. చేదు లేని రుచికరమైన కాకరకాయ వంటకం రెడీ!
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