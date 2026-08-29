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Bitter Gourd: ఇలా చేస్తే కాకరకాయ ఎలా వండినా చేదనిపించదు

hyderabad Aug 29 2026
Author: Nandini Arava Image Credits:Freepik
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మీకు నచ్చిన ఆకారంలో కోయండి

ముందుగా కాకరకాయను శుభ్రంగా కడిగి, మీకు నచ్చిన సైజులో (గుండ్రంగా లేదా పొడవుగా) ముక్కలుగా కట్ చేసుకోండి.

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ఉప్పు నీటితో మ్యాజిక్

ఒక గిన్నెలో నీళ్లు తీసుకుని వేడి చేయండి. అందులో ఒక చెంచా ఉప్పు కలపండి. ఉప్పు కాకరకాయలోని చేదును బయటకు తీయడానికి సహాయపడుతుంది.

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కొద్దిసేపు ఉడికించాలి

వేడి ఉప్పు నీటిలో కట్ చేసిన కాకరకాయ ముక్కలను వేయండి. కేవలం 5 నుంచి 10 నిమిషాల పాటు మీడియం మంట మీద ఉడికించండి. 

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నీటిని పూర్తిగా వంపేయండి

10 నిమిషాల తర్వాత గ్యాస్ ఆఫ్ చేయండి. ఇప్పుడు ఆ నీటిని పూర్తిగా వడకట్టి పారేయండి. 

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చేదు మాయం, రుచి అద్భుతం

ఇలా ఉప్పు నీటిలో ఉడికించి, నీటిని వంపేశాక కాకరకాయను వాడితే, దానిలోని చేదు చాలా వరకు తగ్గిపోతుంది.   

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రుచికరమైన వంటకు రెడీ

ఇప్పుడు ఈ ముక్కలతో వేపుడు, కూర లేదా పులుసు ఏదైనా చేసుకోండి. చేదు లేని రుచికరమైన కాకరకాయ వంటకం రెడీ!

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