గూగుల్ మ్యాప్స్ ఎంత పని చేసింది.. ఫాస్టెస్ట్ రూట్ లో వెళ్తే మెట్లపైకి తీసుకెళ్లి.. వీడియో వైరల్

గూగుల్ మ్యాప్స్ ను చూస్తూ కారులో వెళ్తున్న కొందరు స్నేహితులకు వింత అనుభవం ఎదురైంది. ఆ మ్యాప్ కారును మెట్లపైకి తీసుకెళ్లి వదిలిపెట్టింది. (Google Map showed the wrong way. A car that went up the stairs in Tamil Nadu and stopped) ఈ ఘటన తమిళనాడులో చోటు చేసుకోగా.. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.