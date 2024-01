India vs Pakistan: భార‌త్-పాకిస్తాన్ మ్యాచ్ అంటే ఆ క్రేజ్ మాములుగా ఉండ‌దు. యావ‌త్ క్రికెట్ ప్ర‌పంచం ఇండియా-పాకిస్తాన్ మ్యాచ్ ఎప్పుడెప్పుడా అంటూ ఆస‌క్తిగా ఎదురుచూస్తుంటుంది. ఈ క్ర‌మంలోనే దాయాదుల పోరుకు స‌ర్వం సిద్ధ‌మ‌వుతోంది. ఇరు దేశాల మ‌ధ్య ద్వైపాక్షిక సిరీస్ లు జ‌ర‌గ‌క‌పోయిన‌ప్ప‌టికీ.. ఐసీసీ టోర్న‌మెంట్ల‌లో పోటీ ప‌డుతున్నాయి. ఈ క్ర‌మంలోనే రాబోయే టీ20 వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ 2024లో మ‌రోసారి భార‌త్-పాక్ త‌ల‌ప‌డ‌బోతున్నాయి. ఎక్కడ మ్యాచ్ ఆడినా ఐసీసీ ఈవెంట్ లో భార‌త్-పాకిస్థాన్ తలపడటం టోర్నమెంట్ హైలైట్స్ లో ఒకటిగా ఉంటుంది. ఐసీసీ వ‌న్డే ఓవర్ల ప్రపంచ కప్ 2023లో అహ్మదాబాద్లో జరిగిన మ్యాచ్ భారత్ కు అనుకూలంగా ఏకపక్షంగా జరిగినప్పటికీ అంద‌రి దృష్టిని ఆక‌ర్షించింది. 2022లో ఎంసీజీలో జరిగిన టీ20 వరల్డ్ క‌ప్ లో ఆడిన మ్యాచ్ విరాట్ కోహ్లీ అద్భుత ఇన్నింగ్స్ తో అల‌రించ‌గా, చిరకాల ప్రత్యర్థులు ఆడిన అత్యుత్తమ మ్యాచ్ ల‌లో ఒకటిగా నిలిచింది.

అయితే, రాబోయే ఐసీసీ టీ20 వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ 2024కు వెస్టిండీస్, అమెరికాలు అతిథ్యం ఇస్తున్నాయి. ఈ మెగా టోర్నీలో భాగంగా జూన్ 9న న్యూయార్క్ లో ఐకానిక్ పోటీలు జరగనున్నాయి. భార‌త్-పాక్ మ్యాచ్ కు వేదిక కానున్న నాసావు కౌంటీ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ స్టేడియం ఫొటోల‌ను అంత‌ర్జాతీయ క్రికెట్ మండ‌లి (ఐసీసీ) ఆవిష్క‌రించింది. ప్ర‌స్తుతం దీని నిర్మాణం కొన‌సాగుతోంది. మ‌రో మూడు నెలల్లో పూర్తవుతుందని ఐసీసీ పేర్కొంది. ఐసీసీ పురుషుల టీ20 వరల్డ్ కప్ 2024కు ముందు న్యూయార్క్ లోని నాసావు కౌంటీ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ స్టేడియంను ఆవిష్కరించడం సంతోషంగా ఉందని ఐసీసీ చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ జెఫ్ అల్లార్డైస్ తెలిపారు. 34,000 మంది క్రికెట్ అభిమానులకు వసతి కల్పించే స్టేడియంలో పనులు ప్రారంభం కావడంతో అతిపెద్ద ఐసీసీ ఈవెంట్ కు ముందు ఇది చాలా ముఖ్యమైన మైలురాయిగా పేర్కొన్నారు. తొలి మ్యాచ్ లో జూన్ 2న కెనడాతో యూఎస్ ఏ తలపడనుంది. జూన్ 29న బార్బడోస్ వేదికగా ఫైనల్ మ్యాచ్ జరగనుంది.

నాసావు కౌంటీ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ స్టేడియం పిచ్ ఎలా వుండ‌నుంది?

ఇటీవల భారత్- పాకిస్తాన్ జట్ల మధ్య జరిగిన మ్యాచ్ ల్లో పిచ్ లు కీలక పాత్ర పోషించాయి. షహీన్ షా అఫ్రిది వంటి ఆటగాళ్లు సాయం అందించినప్పుడు భారత బ్యాట్స్ మెన్ ను ఇబ్బంది పెట్టడం, భారత బ్యాట్స్ మెన్ సహాయం లేనప్పుడు అతనిపై దాడి చేసి జట్టును త్వరితగతిన ఆరంభించేలా చేశారు. ఇరు జ‌ట్ల పోరు అంటే బ్యాటింగ్, బౌలింగ్, ఫీల్డింగ్ లో ఇరు టీమ్స్ గ‌ట్టి పోటీనిస్తాయి. అయితే, న్యూయార్క్ గ్రౌండ్ లో వికెట్ డ్రాప్-ఇన్ గా ఉంటుంది. సాధారణంగా డ్రాప్ ఇన్ వికెట్లు బ్యాటింగ్ కు అనుకూలంగా ఉంటాయి. ఆస్ట్రేలియాలోని అడిలైడ్ ఓవల్, న్యూజిలాండ్ లోని ఈడెన్ పార్క్ మైదానాల్లో డ్రాప్-ఇన్ వికెట్లను ఉపయోగిస్తారు. ఫ్లోరిడాలో పిచ్ ను క్యూరేట్ చేస్తున్నట్లు ఐసీసీ తెలిపింది.

ఈ స్టేడియం క్రికెట్ ఔత్సాహికులకు సేవలందించడమే కాకుండా అతిథులందరికీ ప్రపంచ స్థాయి అనుభవాన్ని అందిస్తుందనీ, ఇందులో ప్రత్యేక ఫ్యాన్ జోన్, వివిధ రకాల ఫుడ్ అండ్ బెవరేజ్ అవుట్లెట్లు, అత్యాధునిక మీడియా, బ్రాడ్కాస్ట్ ఏరియాలు ఉంటాయని ఐసీసీ పేర్కొంది. మాన్‌హట్టన్‌కు తూర్పున 30 మైళ్ల దూరంలో ఉన్న ఈ వేదికలో మంచి రవాణా, పార్కింగ్ సౌకర్యాలు ఉంటాయని, సమీపంలో మూడు రైల్వే స్టేషన్లు కూడా అందుబాటులో ఉంటాయని తెలిపింది. జూన్ 3న శ్రీలంక, దక్షిణాఫ్రికా జట్ల మధ్య జరిగే మ్యాచ్ తో ప్రారంభమయ్యే ఈ స్టేడియంలో ఎనిమిది టీ20 ప్రపంచకప్ మ్యాచ్ లకు ఆతిథ్యమివ్వడంతో క్రికెట్ పండుగకు హాజరై ప్రపంచంలోని అత్యుత్తమ ఆటగాళ్లను చూడటం ద్వారా అభిమానులు చరిత్రలో భాగం కానున్నారు.

న్యూయార్క్‌లో నిర్వహించనున్న టీ20 ప్రపంచకప్ మ్యాచ్‌లు:

శ్రీలంక vs దక్షిణాఫ్రికా, జూన్ 3

భారత్ vs ఐర్లాండ్, జూన్ 5

కెనడా vs ఐర్లాండ్, జూన్ 7

నెదర్లాండ్స్ vs దక్షిణాఫ్రికా, జూన్ 8

భారత్ vs పాకిస్థాన్ జూన్ 9

దక్షిణాఫ్రికా vs బంగ్లాదేశ్, జూన్ 10

పాకిస్థాన్ vs కెనడా, జూన్ 11

యూఎస్ఏ vs ఇండియా, జూన్ 12.

