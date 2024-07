Most sixes by Indian batter in T20s : జింబాబ్వేతో జ‌రిగిన చివ‌రి టీ20 మ్యాచ్ లో భార‌త్ సూప‌ర్ విక్ట‌రీ అందుకుంది. టీమిండియా విజ‌యంలో 4 స్థానంలో బ్యాటింగ్‌కు వ‌చ్చిన సంజూ శాంసన్ ఒక‌ ఫోర్, 4 సిక్సర్ల సహాయంతో 45 బంతుల్లో 58 పరుగులతో కీల‌క ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు.