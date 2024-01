ఏపీలో భారీగా ఐపీఎస్ ల బదిలీలు.. మీ జిల్లాకు ఎవరొచ్చారో తెలుసా ?

ఏపీలో భారీగా ఐపీఎస్ అధికారుల బదిలీలు జరిగాయి (IPS officers have been transferred in AP). మొత్తంగా 30 మంది అధికారులు ఉండగా.. ఇందులో 28 మంది ఐపీఎస్‌ అధికారులు (IPS officers), ఇద్దరు నాన్‌ క్యాడర్‌ ఎస్పీలు (Two non-cadre SPs)ఉన్నారు. వీరందరినీ బదిలీలు చేస్తూ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం (Andhra pradesh government) సోమవారం రాత్రి ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.