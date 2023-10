వైరల్ వీడియో : ‘ది నన్’ వేషధారణలో అదరగొట్టిన మహిళ.. భయంతో పరుగులు తీసిన జనం

మేకప్‌తో ప్రయోగాలు చేయడం చాలా మందికి ఇష్టం. కొందరు దీనిని తమ వ్యక్తిగత అవసరాలకు ఉపయోగిస్తే మరికొందరు అభిరుచిని వృత్తిగా కొనసాగిస్తారు. ఇది నైపుణ్యం సాధించడానికి చాలాకృషి మరియు సమయం పడుతుంది. శరీరాన్ని నమ్మశక్యం కాని రీతిలో మార్చేందుకు మేకప్‌ను ఉపయోగించే అనేక వీడియోలు ఇంటర్నెట్‌లో వైరల్ అవుతున్నాయి.

అదే పద్ధతిలో, ఢిల్లీకి చెందిన మేకప్ ఆర్టిస్ట్ తనను తాను సూపర్‌హిట్ హర్రర్ చిత్రం ‘ది నన్’లోని డెమోన్ నన్ పాత్రగా మార్చుకోవాలనుకుంది. దీంతో రోడ్లమీద జనాల్ని ఫ్రాంక్ చేయాలనుకుంది. దీనికి సంబంధించిన చిన్న క్లిప్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యింది. నెటిజన్లు ఈ వీడియో చూసి భిన్నరకాలుగా స్పందిస్తున్నారు.

దీనికి సంబంధించిన వీడియోను మేకప్ ఆర్టిస్ట్ ఇజా సెటియా ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో షేర్ చేశారు. ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్న క్లిప్‌లో, ఓ మహిళ భయపెట్టే హావభావాలతో కారు కిటికీలోంచి బయటకు చూస్తుంది. వీడియోలో ఒక వ్యక్తి ఆమె మేకప్ వేసుకున్న తీరును మెచ్చుకోవడం కనిపిస్తుంది. ఆమె దెయ్యంలా కనిపించిందని కూడా అతను కామెంట్ చేస్తాడు. చాలా మంది వ్యక్తులు సెటియాను చూసి పారిపోవడం కూడా గమనించొచ్చు. మరికొందరు ఆమె లుక్ "చాలా బాగుంది" అని చెప్పారు.

కొంతమంది ఢిల్లీ వాసులు ఆమెతో ఫోటోలు దిగడానికి పోటీలు పడడం కూడా కనిపిస్తుంది. వీడియో చివరిలో, ఆమె అదంతా ప్రాంక్ లో భాగంగా చేసిందని తెలిసి.. జనాలు హాయిగా నవ్వేయడం కూడా కనిపిస్తుంది. ఈ వీడియో షేర్ చేసినప్పటి నుండి, ఇన్‌స్టాగ్రామ్ రీల్ ఆరు లక్షల లైక్‌లు, ఏడు మిలియన్ల వ్యూస్ తో దూసుకుపోతోంది.

దీనిమీద స్పందిస్తూ ఓ నెటిజన్ "ఈ రోజు ఇంటర్నెట్‌లో నేను చూసిన అత్యుత్తమమైన వీడియో ఇది" అని అన్నాడు. మరో వ్యక్తి “Hattssss off to You Girl” అని వ్యాఖ్యానించాడు. మూడోవ్యక్తి “ఆమె వేట కోసం దుస్తులు. ఆ నడుస్తున్న బూట్లను చూడు” అని భయపడ్డట్టుగా కామెంట్ చేశాడు. “బాబోయ్.. ఆ లుక్ ఎవరినైనా భయపెడుతుంది... దయచేసి ఈ వీడియో పార్ట్ 2 కావాలి” అని ఒకరు అన్నారు.