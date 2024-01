విషాదం.. మాంజా దారం మెడకు చుట్టుకుని ఆర్మీ జవాను మృతి

గాలి పటాలు ఎగురవేసేందుకు మాంజా దారం (Manja thread)ను ఉపయోగించకూడదని, దానిని విక్రయించకూడదని ప్రభుత్వం ఎన్ని సూచనలు చేసినా.. పలువురు దానిని పట్టించుకోవడం లేదు. బైక్ నడుపుతున్న క్రమంలో ఓ సైనికుడి మెడకు ఈ మంజా దారం తగలడంతో ఆయనకు తీవ్ర గాయాలు అయ్యాయి. హాస్పిటల్ లో చికిత్స పొందుతూ ఆయన (Manja thread wrapped around the neck of the soldier died) మరణించారు. ఈ ఘటన హైదరాబాద్ (hyderabad)లోని లంగర్ హౌజ్ (langar house)లో జరిగింది.