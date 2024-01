మటన్ కోసం దోస్తు మర్డర్.. సికింద్రాబాద్ లో ఘటన

మటన్ కోసం జరిగిన గొడవలో ఓ వ్యక్తి ప్రాణాలు కోల్పోయారు (A friend was killed in a fight over mutton). స్నేహితుడే మరో స్నేహితుడిని దారుణంగా హత్య చేశాడు. ఈ ఘటన తెలంగాణ (telangana)లోని సికింద్రాబాద్ (secunderabad)లో జరిగింది. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకొని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.