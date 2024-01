అయోధ్యకు ఉగ్రదాడి ముప్పు.. భద్రతా సంస్థలు హై అలర్ట్

అయోధ్య (ayodhya ram mandir opening ceremony)కు ఉగ్ర దాడి ముప్పు (possible terror attack) పొంచి ఉందని ఇంటిలిజెన్స్ వర్గాల సమాచారం (intelligence agencies input) అందింది. ఈ నేపథ్యంలో భద్రతా బలగాలు అలెర్ట్ అయ్యాయి (Security forces have been alerted). ఎలాంటి ఘటనలు జరకుండా చూసేందుకు ముందస్తు చర్యలు తీసుకుంటున్నాయి. ఇప్పటికే కేంద్ర సంస్థలు ఉన్నతస్థాయి సమావేశం (central agencies conducted a high-level meeting)నిర్వహించాయి.