సీఈసీ, ఈసీలను నియామించే కొత్త చట్టంపై స్టేకు సుప్రీంకోర్టు నిరాకరణ.. కేంద్రానికి నోటీసులు..

భారత ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్, రాష్ట్రాల ఎన్నికల కమిషనర్లను నియామించే కొత్త చట్టంపై (new law on appointment of CEC, ECs) స్టే విధించేందుకు సుప్రీంకోర్టు (supreme court) నిరాకరించింది. కానీ ఈ విషయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వానికి (central government) నోటీసులు జారీ చేసింది.