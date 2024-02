మరో వారం రోజుల్లో లోక్ సభ ఎన్నికల కోడ్.. స్పష్టం చేసిన కేంద్ర మంత్రి

లోక్ సభ ఎన్నికలు (lok sabha election 2024) సమీపిస్తున్నాయి. ఏప్రిల్ మొదటి వారంలో (lok sabha election 2024 held in april first week) ఎన్నికలు జరిగే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఈ నెల చివరి వారంలో ఎన్నికల కోడ్ (lok sabha election 2024 code of conduct) వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.