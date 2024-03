హిమాచల్ లో భారీ హిమపాతం.. చీనాబ్ నది ప్రవాహానికి అంతరాయం.. 650 రోడ్లు క్లోజ్

హిమాచల్ ప్రదేశ్ లో గత రెండు మూడు రోజులుగా భారీగా హిమపాతం (Heavy snowfall in Himachal Pradesh) సంభవిస్తోంది. దీని వల్ల జన జీవనం అస్థవ్యస్థంగా మారింది. రాష్ట్రంలోని దాదాపు 650 రోడ్లను మూసివేశారు. రవాణా సౌకర్యం నిలిచిపోవడంతో నిత్యవసర వస్తువులకు కొరత ఏర్పడుతోంది. ఈ హిమపాతం వల్ల చీనాబ్ నది ప్రవాహానికి కూడా అంతరాయం (Disruption of flow to Chenab river) కలిగింది.