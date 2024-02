బీజేపీ స్థాపనలో, జాతీయ స్థాయికి చేర్చడంలో అద్వానీది కీలక పాత్ర..

దేశంలో అత్యున్నత పౌర పురస్కారం భారతరత్న పొందిన ఎల్ కే అద్వానీ (L.K. Advani, who received the country's highest civilian award Bharat Ratna).. బీజేపీ (Formation of BJP)ని స్థాపించడంలో, దానిని జాతీయ స్థాయి (national level)కి తీసుకురావడంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. ఆయన ఉప ప్రధానిగా (deputy prime minister of india), కేంద్ర మంత్రిగా దేశానికి సేవలు అందించారు.