అంగన్ వాడీ జాబ్స్ ఇప్పిస్తామని.. 20 మంది మహిళలపై గ్యాంగ్ రేప్.. వీడియో తీసి పదే పదే..

అంగన్ వాడీ ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తానని 20 మంది మహిళలపై పలువురు సామూహిక అత్యాచారానికి (20 women gang-raped on the pretext of providing anganwadi jobs) పాల్పడ్డాడు. ఈ ఘటన రాజస్థాన్ లో జరగ్గా.. ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. దీనిపై కేసు నమోదు చేసేందుకు పోలీసులు నిరాకరించగా.. బాధితులు హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. హైకోర్టు (Rajasthan High court) ఆదేశాలతో పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.