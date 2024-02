పసికందును ఊయలకు బదులు ఓవెన్ లో పడుకోబెట్టిన తల్లి.. తరువాత ఏమైందంటే ?

ఓ తల్లి ఊయల (swing) అనుకొని తన నెల రోజుల కూతురును ఓవెన్ (Oven)లో పడుకోబెట్టింది. ఊపిరి ఆడక, కాలిన గాయాలతో ఆ చిన్నారి (Child dies after being laid in an oven)మరణించింది. దీంతో పోలీసులు ఆమెపై కేసు నమోదు చేశారు. నేరం రుజువైతే పదేళ్లు జైలు శిక్ష పడే అవకాశం ఉంది.