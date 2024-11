'జై హనుమాన్‌' లో రానా దగ్గుపాటి, ఏ పాత్రలో అంటే

`హనుమాన్‌`కి సీక్వెల్ గా 'జై హనుమాన్‌' సినిమా రూపొందుతున్న విషయం తెలిసిందే. ఇందులో రిషబ్‌ శెట్టి హనుమాన్‌ పాత్రలో నటిస్తుండగా, రానా ఓ క్రేజీ పాత్రలో కనిపించబోతున్నారట.

దీపావళి పండుగ సందర్భంగా కన్నడ స్టార్‌ హీరో రిషబ్‌శెట్టిని హనుమంతుడిగా చూపించి ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్న ఈయన, ఇప్పుడు మరో సర్‌ప్రైజ్​ను ఇచ్చారు. టాలీవుడ్ హీరో రానా , అలాగే కన్నడ స్టార్ రిషబ్‌శెట్టితో కలిసి దిగిన ఓ స్పెషల్ ఫొటోను సోషల్ మీడియా వేదికగా పంచుకున్నారు. దానికి 'జై జై హనుమాన్‌' అనే క్యాప్షన్ జోడించి రిషబ్‌శెట్టి, రానా దగ్గుబాటి, ప్రశాంత్‌ సినిమాటిక్‌ యూనివర్స్‌ను ట్యాగ్​ చేశారు. ప్రస్తుతం ఈ పోస్ట్‌ నెట్టింట తెగ వైరల్‌ అవుతోంది. అభిమానులు ఈ ఇద్దరిని ఒకే ఫ్రేమ్​లో చూసి సినిమాపై మరిన్ని అంచనాలు పెట్టుకుంటున్నారు. రానా ఈ PVCUలో ఎటువంటి రోల్​లో కనిపించనున్నారో అంటూ ఆసక్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు.



అందుతున్న సమాచారం మేరకు శ్రీరాముడు పాత్రలో రానా కనిపించబోతున్నట్లు చెప్తున్నారు. అయితే అదేం కాదు మరో కీలకమైన పాత్రలో రానా కనిపిస్తాడు. ఆయన మైథాలజీ రోల్ చేయటం లేదు , నెగిటివ్ టచ్ ఉన్నపాత్రలో రానాని చూపించబోతున్నారు అని ఫిల్మ్ నగర్ జనం అంటున్నారు. అదేం కాదు ఈ సినిమాకు రానా కో ప్రొడ్యూసర్ అని కొందరు సోషల్ మీడియాలో కామెంట్ చేస్తున్నారు. అయితే ఈ సినిమాలో రానా పాత్ర ఏమిటనేది తెలియాల్సి ఉంది.



'జై హనుమాన్' విషయానికి వస్తే, శ్రీరాముడికి హనుమంతుడు ఇచ్చిన మాట ఏంటి? దాన్ని నిలబెట్టుకునేందుకు ఆయన ఏం చేశాడు? అన్న స్టోరీతో ఈ సీక్వెల్​ రూపొందనుందని చెప్తున్నారు. ఫస్ట్ ఫార్ట్ హీరో తేజ సజ్జా హీరోగా నటించారు. సూపర్‌హీరో స్టోరీకి ఇతిహాస పురణాలను ముడిపెట్టి తీర్చిదిద్దారు. తేజతో పాటు అమృతా అయ్యర్‌, వరలక్ష్మి శరత్‌కుమార్‌, వినయ్‌ రాయ్‌, వెన్నెల కిషోర్‌, గెటప్​ శీనూ తదితరులు ఇతర కీలక పాత్రలు పోషించారు.అతి తక్కువ బడ్జెట్​తో వచ్చిన ఈ సినిమా తెలుగు, హిందీ సహా రిలీజైన ఇతర భాషల్లోనూ భారీగా వసూళ్ల వర్షాన్ని కురిపించింది.

దాదాపు రూ.300 కోట్లకు పైగా కలెక్షన్లను సంపాదించింది. ఇక ఈ చిత్రంలో హీరో నటనకు ఫుల్ మార్క్స్​ పడగా, అక్కగా చేసిన వరలక్ష్మీ శరత్​కుమార్ అంజమ్మ పాత్రకు మంచి గుర్తింపు వచ్చింది. దీంతో పాటు విలన్​గా వినయ్​ రాయ్ కూడా తనదైన శైలిలో నటించి మెరిశారు. ఈ సినిమా 'హను- మాన్‌'కు మించి వందరెట్లు భారీ స్థాయిలో ఉంటుందని దర్శకుడు ప్రశాంత్‌ వర్మ ఇప్పటికే ఓ సందర్భంలో తెలిపారు. సీక్వెల్‌లో తేజ సజ్జా హీరో కాదని, కానీ సీక్వెల్‌లోనూ సజ్జా హనుమంతు పాత్ర ఉంటుందని అన్నారు.

