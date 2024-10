Bigg Boss Telugu 8 live Updates|Day 45: నబీల్‌, మెహబూబ్‌ కమ్యూనిటీ చర్చ, షాకింగ్‌ ట్రోల్స్

బిగ్‌ బాస్‌ తెలుగు 8 ఏడో వారం 45 ఎపిసోడ్‌కి సంబంధించిన ప్రోమో విడుదలైంది. ఇందులో మణికంఠ వేసే పోప్‌ మామూలుగా లేదు. తాను సేవ్‌ అయితే గంగవ్వకి ముక్కుపుడక, హరితేజకి వడ్డానం, అలాగే రోహిణికి ముద్దు ఇస్తానని తెలిపారు. ప్రోమోలో ఇది హైలైట్‌గా నిలిచింది.

After an intense nomination round, it's all fun and games in the Bigg Boss house! The contestants are back to enjoying light-hearted moments and creating memories together! 🤣🤣 #BiggBossTelugu8 #StarMaa #Nagarjuna @DisneyPlusHSTel @iamnagarjuna pic.twitter.com/cTNZL4Pn8K