CSK vs RCB: చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ కెప్టెన్సీని ధోని ఎందుకు వదులుకున్నాడు?

Why did MS Dhoni give up the captaincy: ఐపీఎల్ 2024 ప్రారంభానికి ఒక రోజు ముందు చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ అభిమానులకు చేదు వార్తను చెప్పింది. అదే కెప్టెన్సీ నుంచి ఎంఎస్ ధోని తప్పుకోవ‌డం. కొత్త‌గా చెన్నై సార‌థిగా రుతురాజ్ గైక్వాడ్ ఎంపిక‌య్యాడు.