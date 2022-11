టీమిండియాకు భారీ షాక్.. నిరాశపర్చిన సూర్యాభాయ్.. కోహ్లీ మీదే ఆశలన్నీ..!

నెమ్మదిగా సాగుతున్న భారత ఇన్నింగ్స్ లో మరో కుదుపు. టీమిండియా సారథి రోహిత్ శర్మ (28 బంతుల్లో 27, 4 ఫోర్లు) ఔట్ అయ్యాడు. క్రిస్ జోర్డాన్ వేసిన 9వ ఓవర్ ఐదో బంతికి రోహిత్ భారీ షాట్ ఆడబోయి లాంగాన్ లో సామ్ కరన్ చేతికి చిక్కాడు. సూర్యకుమార్ యాదవ్ క్రీజులోకి వచ్చాడు. 9 ఓవర్లు ముగిసేసరికి భారత్.. 2 వికెట్ల నష్టానికి 57 పరుగులు చేసింది. ప్రస్తుతం విరాట్ కోహ్లీ (23), సూర్యకుమార్ యాదవ్ (1) ఆడుతున్నారు.

In his first over of this #T20WorldCup, Chris Jordan gets the wicket of Rohit Sharma, who's gone for a 28-ball 27! #INDvENG