కరోనా వచ్చినా క్రికెట్ ఆడుతున్న ప్లేయర్..

ఆస్ట్రేలియా వికెట్ కీపర్ జోష్ ఇంగ్లిస్ (Josh Inglis)కు కరోనా నిర్ధారణ (Josh Inglis tests positive for coronavirus) అయ్యింది. అయినా ఆయన క్రికెట్ ఆడుతున్నారు. (Josh Inglis, who is playing cricket despite the coronavirus outbreak) కోవిడ్ మార్గదర్శకాలను పాటిస్తూ ఇతర సభ్యులకు దూరంగా ఉన్నారు. దీంతో ఆయనపై సోషల్ మీడియాలో ప్రశంసలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.