గోదారోళ్ల మర్యాదలే వేరు.. కొత్త అల్లుడికి 200 రకాల వంటలతో విందు.. వైరల్

ఆంధ్రప్రదేశ్ (Andhra pradesh)లోని రాజమండ్రి (rajahmundry)లో ఓ మామ తన కొత్త అల్లుడికి జీవితంలో గుర్తుండిపోయే విందు ఇచ్చాడు. ఏకంగా 200 రకాల వంటకాలను ( 200 types of dishes for new son-in-law) తయారు చేయించాడు. దీనికి సంబంధించిన ఫొటోలు, వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారాయి.