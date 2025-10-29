నెల రోజుల్లో బరువు తగ్గాలాా? ఇవి ఫాలో అయితే చాలు

వ్యాయామం, ఆహారంతో పాటు మంచి నిద్ర కూడా అవసరం. అందుకే 7-9 గంటల విశ్రాంతి తీసుకోవాలి.
ఎక్కువ ప్రోటీన్ తినడం వల్ల ఆకలి అదుపులో ఉంటుంది. కండరాల పెరుగుదలను ప్రోత్సహిస్తుంది. ఈజీగా బరువు తగ్గుతారు.
స్ట్రెంత్ ట్రైనింగ్ చేయాలి, వారానికి 2-3 సార్లు వ్యాయామం చేస్తే కొవ్వు త్వరగా కరుగుతుంది.
ప్రోటీన్ , కూరగాయలతో కూడిన ఆరోగ్యకరమైన ఆహారంపై ఎక్కువ దృష్టి పెట్టాలి.
మీరు తినేదానికంటే ఎక్కువ క్యాలరీలను వ్యాయామం చేసి కరిగించాలి. అప్పుడే సులభంగా బరువు తగ్గుతారు.
ఒత్తిడిని నిర్వహించండి. ఆందోళన తగ్గించుకుంటే కొలెస్ట్రాల్ తగ్గుతుంది.
రోజుకు మూడు లీటర్ల నీళ్లు తాగడం వల్ల జీవక్రియ పెరుగుతుంది, శరీరంలోని మలినాలు తొలగిపోతాయి.
చక్కెర, మైదా, నూనె, ఆల్కహాల్ తీసుకోకూడదు.
వ్యాయామం, నిద్ర, ఆహారం అన్నింటిలో శ్రద్ధ ముఖ్యం. దీనికి నిలకడ అవసరం.
