నెల రోజుల్లో బరువు తగ్గాలాా? ఇవి ఫాలో అయితే చాలు

life Oct 29 2025
Author: ramya Sridhar Image Credits:meta ai
నిద్ర అవసరం

వ్యాయామం, ఆహారంతో పాటు మంచి నిద్ర కూడా అవసరం. అందుకే 7-9 గంటల విశ్రాంతి తీసుకోవాలి.

ప్రోటీన్ అవసరం

ఎక్కువ ప్రోటీన్ తినడం వల్ల ఆకలి అదుపులో ఉంటుంది. కండరాల పెరుగుదలను ప్రోత్సహిస్తుంది. ఈజీగా బరువు తగ్గుతారు.

వ్యాయామం

స్ట్రెంత్ ట్రైనింగ్ చేయాలి, వారానికి 2-3 సార్లు వ్యాయామం చేస్తే కొవ్వు త్వరగా కరుగుతుంది.

ఆహారం ముఖ్యం

ప్రోటీన్ , కూరగాయలతో కూడిన ఆరోగ్యకరమైన ఆహారంపై ఎక్కువ దృష్టి పెట్టాలి.

క్యాలరీల కౌంట్

మీరు తినేదానికంటే ఎక్కువ క్యాలరీలను వ్యాయామం చేసి కరిగించాలి. అప్పుడే సులభంగా బరువు తగ్గుతారు.

ఒత్తిడి

ఒత్తిడిని నిర్వహించండి. ఆందోళన తగ్గించుకుంటే కొలెస్ట్రాల్ తగ్గుతుంది.

నీళ్లు తాగండి

రోజుకు మూడు లీటర్ల నీళ్లు తాగడం వల్ల జీవక్రియ పెరుగుతుంది, శరీరంలోని మలినాలు తొలగిపోతాయి.

ఆల్కహాల్ వద్దు

చక్కెర, మైదా, నూనె, ఆల్కహాల్ తీసుకోకూడదు.

నిలకడ అవసరం

వ్యాయామం, నిద్ర, ఆహారం అన్నింటిలో శ్రద్ధ ముఖ్యం. దీనికి నిలకడ అవసరం.

