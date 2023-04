ఢిల్లీలో ఈటెల, బండి సంజయ్ మకాం...జూపల్లి, పొంగులేటి చేరికల పై హై కమాండ్ తో చర్చలు..!

బీజేపీ తెలంగాణ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్, మాజీ మంత్రి ఈటల రాజేందర్ లు ఢిల్లీలో ఉన్నారు. బీజేపీలో చేరికల విషయమై పార్టీ నేతలతో బండి సంజయ్ చర్చిస్తున్నారు. bandi sanjay etela rajender in delhi to discuss about new entrants into bjp