దీపం వెలిగించి మేడారంకు.. ఇంట్లో పేలిన సిలిండర్.. శబ్దంతో జనం పరుగులు..వైరల్

ఓ కుటుంబమంతా మేడారం జాతరకు వెళ్లింది. వెళ్లే ముందు ఇంట్లో దేవుడి ఫొటోల దగ్గర దీపం వెలిగించింది. దీని వల్ల అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది. (Fire breaks out in Karimnagar) ఈ మంటల వల్ల ఇంట్లో సిలిండర్ పేలింది. ఈ ఘటన కరీంనగర్ జిల్లాలో జరిగింది. (Gas cylinder explodes in Karimnagar)