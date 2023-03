Theft of personal data of over 16 crore Indians: 16 కోట్లకు పైగా భారతీయుల వ్యక్తిగత డేటా చోరీపై దర్యాప్తు చేస్తున్న పోలీసులు ఇప్పుడు గూగుల్ ను తమ క్లౌడ్ సేవకు యాక్సెస్ చేయడానికి అనుమతించాలని కోరారు. వ్యక్తుల వ్యక్తిగత డేటాను అక్రమంగా యాక్సెస్ చేసి విక్రయిస్తున్న ఏడుగురు వ్యక్తులను సైబరాబాద్ పోలీసులు గురువారం ఢిల్లీ పరిసర ప్రాంతాల్లో అరెస్టు చేశారు. 'నిందితులు సేకరించి, భద్రపరిచిన మొత్తం డేటాను సుర‌క్షితంగా ఉంచ‌డంతో పాటు ఎలాంటి మార్పులు చేయకుండా చూడాలని గూగుల్ కు లేఖ రాశాం. క్లౌడ్ లోని డేటాను ఫోరెన్సిక్ విశ్లేషించిన తర్వాతే ఎంత సమాచారం చోరీకి గురైందో తెలుస్తుంది..' అని దర్యాప్తు అధికారి ఒకరు తెలిపారు.

వ్యక్తిగత డేటా చోరీకి పాల్పడ్డ మొత్తం 12 మందిని అరెస్టు చేశామని, నలుగురికి నోటీసులు ఇచ్చామని పోలీసులు తెలిపారు. అలాగే, నిందితుల నుంచి మొబైల్‌ ఫోన్లు, ఇతర కీలక వస్తువులను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అరెస్టయిన నిందితులు కుమార్ నితీశ్ భూషణ్, కుమారి పూజా పాల్, సుశీల్ థోమర్, అతుల్ ప్రతాప్ సింగ్, ముస్కాన్ హసన్, సందీప్ పాల్, జియా యువర్ రెహ్మాన్ ను క్లౌడ్ తో పాటు హార్డ్ డిస్క్ లలో డేటాను నిక్షిప్తం చేశారని పోలీసులు తెలిపారు. నీట్ పరీక్షకు అర్హులైన విద్యార్థులు, వ్యాపారవేత్తలు, కార్పొరేట్ ఎగ్జిక్యూటివ్లు, బ్యాంకు కస్టమర్లు, పాన్ కార్డు వినియోగదారులు, వివిధ రాష్ట్రాల ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, రక్షణ సిబ్బంది, వివిధ రంగాలకు చెందిన నిపుణులు ఇలా వివిధ కేటగిరీల్లో డేటాను గుర్తించినట్లు అధికారులు తెలిపారు.

ఈ డేటా పరిమాణం చాలా పెద్దదని చెప్పారు. నిందితులను అదుపులోకి తీసుకుని విచారించి కొనుగోలుదారులను గుర్తించేందుకు పోలీసులు వేచి చూస్తున్నారు. ఈ ఉల్లంఘనల‌కు సంబంధించి సైబరాబాద్ పోలీసులు వివిధ ప్రభుత్వ శాఖలను అప్రమత్తం చేసే పనిలో ఉన్నారు.