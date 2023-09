వినాయక చవితిని ఏ రోజు జరుపుకోవాలి..?

ఈ మధ్యకాలంలో అన్ని పండగలు రెండు తేదీల్లో వస్తున్నాయి. రాఖీ పౌర్ణమి కూడా రెండు రోజులు వచ్చింది. ఇప్పుడు వినాయక చవితి కూడా తిథి రెండు రోజులు ఉండటంతో ఏ రోజున పండగ జరుపుకోవాలో చాలా మందికి తెలియడం లేదు. అయితే, హిందూ మతంలో గణేశ చతుర్థి ప్రతి సంవత్సరం భాద్రపద మాసంలోని శుక్ల పక్ష చతుర్థి నుండి అనంత చతుర్దశి వరకు జరుపుకుంటారు. వినాయకుడిని భక్తిశ్రద్ధలతో పూజిస్తారు. ఈ పండుగను ప్రధానంగా మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, ఆంధ్రప్రదేశ్ , భారతదేశంలోని అనేక ఇతర ప్రాంతాలలో ఎంతో ఉత్సాహంతో, వైభవంగా జరుపుకుంటారు.



ఈ ఏడాది గణేష్ చతుర్థి పండుగ తేదీ విషయంలో కొంత గందరగోళం నెలకొంది. ఎందుకంటే కొన్ని రాష్ట్రాల్లో సెప్టెంబర్ 18న ఆయా ప్రభుత్వాలు గణేష్ చతుర్థికి సెలవు ఇవ్వగా, కొన్ని రాష్ట్రాల్లో సెప్టెంబర్ 19న సెలవు ఇచ్చారు. ఈ సంవత్సరం గణేశ చతుర్థి శుభ ముహూర్తం, విగ్రహ ప్రతిష్టాపన, పూజా సమయం గురించి తెలుసుకోండి.

చతుర్థి మొదలయ్యే సమయం..

సెప్టెంబరు 18వ తేదీ సోమవారం తృతీయ తిథి 09 : 56 నిమిషాల వరకు ఉంటుంది . 09 : 56 తర్వాత చతుర్థి తిథి ప్రారంభమవుతుంది.

స్వర్ణ గౌరీ వ్రతం

6:15 AM నుండి 7:40 AM లేదా 9:16 AM నుండి 9:55 AM మధ్య నిర్వహించవచ్చు.

వరసిద్ది వినాయక వ్రతం చేసే వారు

అభిజిన్ లగ్నములో 10:00 AM నుండి 10:45 AM వరకు లేదా 12:20 PM పైన చేయవచ్చు.

విగ్రహ ప్రతిష్ఠాపనకు శుభ ముహూర్తం

ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్ 18న ఉదయం 11.07 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 1.34 గంటల వరకు గణేష్ విగ్రహ ప్రతిష్ఠాపనకు శుభ ముహూర్తం ఉంది. ఈ పవిత్ర యోగంలో గణేశ విగ్రహాన్ని ప్రతిష్టించవచ్చు.

గణేశ చతుర్థి శుభ యోగం

ఈ సంవత్సరం గణేష్ చతుర్థి అనగా సెప్టెంబర్ 19 నాడు అనేక శుభ యోగాలు ఏర్పడుతున్నాయి. ఈ రోజు స్వాతి నక్షత్రం మధ్యాహ్నం 1 గంటల వరకు ఉంటుంది. దీని తరువాత, విశాఖ నక్షత్రం రాత్రి ఉంటుంది.



గణేశ విగ్రహాన్ని ఎన్నుకునేటప్పుడు ఈ నియమాలను గుర్తుంచుకోండి-

విగ్రహం నిటారుగా కూర్చోవాలి. ఒకటి నుండి ఒకటిన్నర అడుగుల కంటే ఎక్కువ ఎత్తు ఉండకూడదు.

కూర్చున్న భంగిమలో విగ్రహం ఉత్తమంగా పరిగణించగలరు.

గణపతి మొండెం దిశ ఎడమవైపు ఉండాలి.

గణపతి విగ్రహానికి కింద ఎలుక, చేతిలో మోదకం ఉండాలి.

ఎర్రటి వెర్మిలియన్ గణేశ విగ్రహాన్ని ఇంటికి తీసుకురావాలి.

చాలా ప్రాంతాలలో ఇది గణేష్ చతుర్థి, గణేశ పండుగ అనంత చతుర్దశి 10వ రోజున ముగుస్తుంది. ఈ రోజున వినాయకుడి విగ్రహాన్ని ఊరేగింపుగా తీసుకెళ్లి నీటిలో నిమజ్జనం చేస్తారు. కొందరు ఒకరోజు వినాయకుడిని పూజిస్తే, మరికొందరు పది లేదా నెల రోజుల పాటు వినాయకుడిని పూజిస్తారు.