WHO report: రెండు సంవ‌త్స‌రాల్లో 47 లక్షల మంది క‌రోనా మరణాలు భారత్‌లో నమోదైనట్లు ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (WHO) తెలిపింది. 2020 జనవరి నుంచి 2021 డిసెంబర్‌ వరకు భారత్‌లో లక్షలాది మంది కరోనా వల్ల చనిపోయినట్లు ఆ సంస్థ నివేదిక పేర్కొంది. కాగా, ఈ కాలంలో దేశంలో సుమారు 5,20,000 కరోనా మరణాలు నమోదైనట్లు తెలిపింది.

WHO report: ప్ర‌పంచ దేశాల‌కు క‌రోనా మ‌హ‌మ్మారి కంటి మీద కునుకు లేకుండా చేస్తోంది. ఈ బారిన ప‌డి ల‌క్షలాది మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. తాజాగా కరోనా మహమ్మారి మరణ గణాంకాలను విడుదల చేసింది డబ్యూహెచ్ ఓ (WHO) విడుద‌ల చేసింది. గత రెండేళ్లలో దాదాపు 15 మిలియన్ల మంది కరోనావైరస్ లేదా ఆరోగ్య వ్యవస్థలపై దాని ప్రభావం కారణంగా ప్రాణాలు కోల్పోయారని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (డబ్ల్యూహెచ్‌ఓ) తెలిపింది. WHO అంచనా ప్రకారం భారతదేశంలో 47 లక్షల మంది కరోనా వైరస్ కారణంగా మరణించారని తెలిపింది.

అయితే.. గణాంకాలలో భారీ వ్యత్యాసాలు ఉన్నాయ‌ని ప్రపంచ దేశాలు పేర్కొన్నాయి. అదే సమయంలో.. ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (WHO) యొక్క గణాంకాలతో భారతదేశం కూడా ఏకీభవించలేదు. కరోనా కారణంగా మరణించిన వారి సంఖ్యను లెక్కించడానికి WHO ఉపయోగించిన గ‌ణాంక‌ భావన సరైనది కాదని, భారత ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ తెలిపింది. ఈ నమూనా ద్వారా చేసిన గణన వాస్తవికతకు పూర్తిగా భిన్నంగా ఉంటాయని తెలిపింది.

ప్రామాణికమైన డేటా అందుబాటులో ఉన్నప్పటికీ .. కరోనావైరస్ మహమ్మారికి సంబంధించిన అధిక మరణాల అంచనాలను ప్రదర్శించడానికి WHO చే గణిత నమూనాలను ఉపయోగించడంపై భారతదేశం తీవ్రంగా అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది, ఉపయోగించిన నమూనాలు మరియు డేటా సేకరణ పద్ధతి సందేహాస్పదమని పేర్కొంది.

WHO నివేదిక ప్రకారం, 1.33 కోట్ల నుండి 1.66 కోట్ల మంది ప్రజలు అంటే 1.49 కోట్ల మంది కరోనా వైరస్ కారణంగా మరణించారు. WHO డైరెక్టర్ జనరల్ టెడ్రోస్ అధనామ్ ఘెబ్రేయేసస్ ఈ సంఖ్యను "తీవ్రమైనది" అని పిలిచారు, భవిష్యత్తులో ఆరోగ్య అత్యవసర పరిస్థితులను ఎదుర్కోవటానికి దేశాలు తమ సామర్థ్యాలలో మరింత పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఇది ప్రేరేపించాలని అన్నారు.

మెరుగైన నిర్ణయాలు, మెరుగైన ఫలితాల కోసం మెరుగైన డేటాను రూపొందించడానికి వారి ఆరోగ్య సమాచార వ్యవస్థలను బలోపేతం చేయడానికి అన్ని దేశాలతో కలిసి పనిచేయడానికి WHO కట్టుబడి ఉందని ఆయన అన్నారు. COVID-19తో పరోక్షంగా ముడిపడి ఉన్న మరణాలు ఇతర ఆరోగ్య పరిస్థితుల కారణంగా సంభవిస్తాయి. ఇక్కడ మహమ్మారి యొక్క అధిక భారం ఉన్న ఆరోగ్య వ్యవస్థల కారణంగా ప్రజలు నివారణ, చికిత్సా పొంద‌లేక పోయార‌ని తెలిపింది.

కాగా అన్ని దేశాల అధికారిక గణాంకాల ప్రకారం ప్రపంచవ్యాప్తంగా మృతుల సంఖ్య 6 మిలియన్లుగానే ఉందని ప్రస్తావించింది. భారత్‌లో రికార్డ్ స్థాయిలో అన్నీ దేశాల కంటే ఎక్కువ మరణాలు సంభవించాయని విశ్లేషించింది. భారతదేశానికి సంబంధించి COVID-19 మహమ్మారితో సంబంధం ఉన్న మరణాల సంఖ్య 47,40,894 గా న‌మోదైన‌ట్టు , WHO పేర్కొంది .

భారతదేశ రిజిస్ట్రార్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా (RGI) సివిల్ రిజిస్ట్రేషన్ సిస్టమ్ (CRS) ద్వారా ప్రచురించిన ప్రామాణికమైన డేటా అందుబాటులో ఉన్నందున, భారతదేశం కోసం అదనపు మరణాల సంఖ్యలను అంచనా వేయడానికి గణిత నమూనాను ఉపయోగించవచ్చని కూడా భారతదేశం WHOకి తెలియజేసింది.

నీతి ఆయోగ్ సభ్యుడు వికె పాల్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ.. కోవిడ్ కోసం ఏర్పాటు చేసిన పటిష్టమైన నిఘా వ్యవస్థ ఆధారంగా అధికారిక డేటా ప్రకారం, 2020లో మరణించిన వారి సంఖ్య 1.49 లక్షలు అని ఆయన చెప్పారు. ఆగ్నేయాసియా, యూరప్ మరియు అమెరికాలలో అత్యధిక మరణాలు (84 శాతం) సంభవించాయని WHO తెలిపింది.