హర్యానా-పంజాబ్ సరిహద్దులో ఉద్రిక్తత.. రైతులపై బాష్పవాయువు ప్రయోగం.. ఎందుకంటే ?

దేశ రాజధానిని (Delhi) కలిపే రహదారులన్నీ ఢిల్లీలో పోలీసులు మూసివేశారు. ‘ఢిల్లీ ఛలో’ (delhi chalo) కోసం రైతులు ఢిల్లీలోకి ప్రవేశించకుండా పటిష్ఠ భద్రతను ఏర్పాటు చేశారు. దేశ రాజధానిలో ప్రవేశించాలని భావించిన రైతులపై హర్యానా-పంజాబ్ సరిహద్దుల్లో (Haryana-Punjab border) పోలీసులు బాష్ప వాయువు (tear gas) ప్రయోగించారు (The police fired tear gas at the farmers.)