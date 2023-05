Religious conversions in India: మత మార్పిడులు భారతదేశంలో మతాంతర సామరస్యాన్ని దెబ్బతీస్తున్నాయి. భిన్న‌త్వంలో ఏక‌త్వానికి గుర్తింపుగా ఉన్న భార‌త్ గ‌త కొన్ని సంవ‌త్స‌రాలుగా మ‌త మార్పిడి వివాదాస్ప‌దంగా ఉంది. భారతదేశంలో మత మార్పిడులు ఎల్లప్పుడూ చాలా వివాదాస్పదమైన అంశాలుగా ఉన్నాయి. దేశంలో స్వాతంత్య్రానికి ముందే మతమార్పిడులను నిషేధించడానికి రాయ్ గఢ్ స్టేట్ కన్వర్షన్ యాక్ట్ 1936, సుర్గుజా స్టేట్ మతమార్పిడి చట్టం 1942, ఉదయ్ పూర్ స్టేట్ యాంటీ కన్వర్షన్ యాక్ట్ 1946 వంటి చట్టాలు ఉండేవి. ఏదేమైనా, 1950 రాజ్యాంగంలో భారతదేశం తనను తాను ప్రజాస్వామ్య గణతంత్రంగా ప్రకటించుకున్న తరువాత, మత స్వేచ్ఛను ప్రాథమిక హక్కుగా చేర్చారు. ఇస్లాంను ప్రభుత్వ మతంగా చేసుకుని ఒక మతపరిపాలన రాజ్యాన్ని స్థాపించాలని పాకిస్తాన్ ప్రాంతవాసులు తీసుకున్న నిర్ణ‌యం ఆనాటి ప్రమాణాల నుండి ఇది ఒక విప్లవాత్మక అడుగు. జనాభాలో ఐదో వంతుకు పైగా హిందువులు ఉన్న దేశం రాజ్య మతం లేకుండా లౌకిక రాజకీయ వ్యవస్థను అవలంబించడం మామూలు విషయం కాదు.

కానీ కొన్నేళ్లుగా, మత స్వేచ్ఛ అంటే మతం మార్చుకునే నిర్ణ‌యం, మ‌తం మార్చుకునే స్వేచ్ఛ అని అర్థం చేసుకున్నారు. సంవత్సరాలు గడిచేకొద్దీ, అదే రాజ్యాంగ హక్కు కూడా కొన్నిసార్లు ఇతర మతాల నుండి ప్రజలను ప్రేరేపించడం లేదా తప్పుగా మార్చడం ద్వారా చట్టవిరుద్ధంగా మతం మార్చడానికి దుర్వినియోగం చేయబడింది. ఈ అంశం వివిధ మ‌తాలు, వివిధ వ‌ర్గాల ప్ర‌జ‌ల మ‌ధ్య అనువానాలు, వైరాలు, విభేధాల‌కు దారితీసింది. 1947 తర్వాత జరిగిన ఈ పరిణామాల కారణంగా అరుణాచల్ ప్రదేశ్, ఒడిశా, మధ్యప్రదేశ్, చత్తీస్ గఢ్, గుజరాత్, హిమాచల్ ప్రదేశ్, జార్ఖండ్, ఉత్తరాఖండ్, ఉత్తర ప్రదేశ్ లలో మతమార్పిడి నిరోధక చట్టాలు నేడు అమల్లోకి వ‌చ్చి కొన‌సాగుతున్నాయి. ఈ చట్టాలు బలవంతపు లేదా మోసపూరిత మార్గాల ద్వారా లేదా ప్రలోభాలు ద్వారా మతమార్పిడులను నిషేధిస్తాయి. ఎస్సీ, ఎస్టీ, మహిళలు, మైనర్ల మతమార్పిడికి మెరుగైన శిక్షా చర్యలను విధిస్తాయి. అనేక ఇతర రాష్ట్రాల్లో సాధారణ క్రిమినల్ చట్టం కింద అక్రమ మతమార్పిడులు జరుగుతున్న ప‌రిస్థితులు ఉన్నాయి.

భారతదేశం గొప్ప సాంస్కృతిక వారసత్వం కలిగిన వైవిధ్యభరితమైన దేశం. ఇక్కడ జన్మించిన నాలుగు భారతీయ మతాలైన జైన మతం, హిందూ మతం, బౌద్ధ మతం, సిక్కు మతంతో పాటు - భారతదేశంలో ముస్లింలు-క్రైస్తవులు భారీ సంఖ్యలో ఉన్నారు. భారతదేశంలోని ఇతర అల్పసంఖ్యాక విశ్వాస సమూహాలలో యూదులు, పారిసీలు, భాయ్ లు, వారి ప్రత్యేక విశ్వాసాలను ఆచరిస్తున్న అనేక గిరిజన సమాజాలు ఉన్నాయి. భారతీయుల వ్యక్తిగత- సామూహిక జీవితంలో మతం ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుంది. ఈ విభిన్న మత సమూహాలు శతాబ్దాలుగా సామరస్యంగా జీవిస్తున్నాయి. కానీ ఇటీవలి సంవత్సరాలలో సమాజాలు తమ అస్తిత్వాల గురించి మరింత స్పృహలోకి రావడం, చారిత్రక సంఘటనల తాజా మూల్యాంకనం చేయబడుతున్నందున, మతమార్పిడులను ప్రతిఘటించే ఉద్యమం ఊపందుకుంటోంది. అలాగే, రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం మత మార్పిడులను ఒక సాధనంగా ఉపయోగించుకున్న సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి. కొన్ని సందర్భాల్లో ఉద్యోగాలు, విద్య, ఇతర ప్రయోజనాలు కల్పిస్తామని చెప్పి ప్రజలను ప్రలోభాలకు గురిచేసి వేరే మతంలోకి మార్చేస్తున్నారు. ఇది వివిధ మత వర్గాల మధ్య ఉద్రిక్తతలకు దారితీసింది, ఎందుకంటే కొంతమంది దీనిని తమ మతానికి ముప్పుగా భావిస్తున్నారు. గిరిజన జనాభా అధికంగా ఉన్న యూపీ, ఒరిస్సా, ఈశాన్య రాష్ట్రాలు ఛత్తీస్ గఢ్, హరియాణా, కేరళల్లో ఇలాంటి ఉద్రిక్తతలు తరచూ కనిపిస్తున్నాయి.

హిందువులు-ముస్లింలు, ముస్లింలు- క్రైస్తవులు, హిందువులు- క్రైస్తవులు, సిక్కులు-క్రైస్తవుల మధ్య అక్రమ మతమార్పిడులకు సంబంధించిన సంఘర్షణ కనిపించినప్పటికీ, జనాభా పరిమాణం కారణంగా, అక్రమ మతమార్పిడి ఆచారం హిందూ-ముస్లిం సంబంధాలను ఎక్కువగా దెబ్బతీసింది. చట్టవిరుద్ధమైన మతమార్పిడుల వల్ల హిందూ-ముస్లిం సంబంధాలకు అతిపెద్ద ఎదురుదెబ్బ ఏమిటంటే, లవ్ జిహాద్ గురించి పెరుగుతున్న భావన, ఇక్కడ హిందూ మహిళలను ముస్లిం యువకులు తెలిసీ ట్రాప్ చేసి వారిని ఇస్లాంలోకి మారుస్తున్నారని తరచుగా ఆరోపిస్తున్నారు. లవ్ జిహాద్ అనేదేమీ లేదని, ఇవి సాధారణ మతాంతర సంబంధాలు మాత్రమేనని ముస్లిం ఉద్యమకారులు తరచూ చెబుతుంటే, హిందూ మహిళలు తప్పనిసరిగా ఇస్లాం మతంలోకి మారాల్సి వస్తోందని హిందూ ఉద్యమకారులు ఆధారాలను ఉదహరిస్తున్నారు. 2015 నుంచి 2019 మధ్య కాలంలో లవ్ జిహాద్ కు హిందూ దళిత యువతులే ఎక్కువగా బలైపోయారని, ఆ తర్వాత హిందూ మతంలోకి మారిన ముస్లిం అమ్మాయిలే ఎక్కువగా ఉన్నారని అర్నబ్ కుమార్ బెనర్జీ వంటి కొందరు పరిశోధకులు పేర్కొన్నప్పటికీ లవ్ జిహాద్ పై డేటా అంతుచిక్కడం లేదు. ఇటువంటి భావనల ఆధారంగా ఉన్న సంఖ్యలు చాలా తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, భారతదేశంలో మతమార్పిడుల చుట్టూ అభద్రతాభావం ఎన్నడూ లేనంతగా ఉందని స్పష్టమవుతోంది. వివిధ వర్గాల మధ్య విద్వేషాలను రెచ్చగొట్టే ప్రతి సంఘటనను సోషల్ మీడియా విస్తృతం చేస్తుంది.

బలప్రయోగం, ప్రలోభాలు లేదా మోసం ఉపయోగించి మత మార్పిడులు జాతీయ భద్రతా పరిస్థితిని ప్రభావితం చేస్తాయని, ఇటువంటి మతమార్పిడులను అరికట్టాలని కేంద్రాన్ని ఆదేశించాలని అశ్విని కుమార్ ఉపాధ్యాయ్ దాఖలు చేసిన పిటిషన్ లో సుప్రీంకోర్టు ఇటీవల వ్యాఖ్యానించింది. అయితే అక్రమ మత మార్పిడులను ఆపగలిగేది ప్రభుత్వం, చట్టాన్ని అమలు చేసే సంస్థలు మాత్రమే కాదని అనుభవం చెబుతోంది. మతాంతర సామరస్యాన్ని కాపాడుకోవాలంటే మతమార్పిడులకు వ్యతిరేకంగా, విశ్వ సౌభ్రాతృత్వం అనే నిజమైన స్ఫూర్తితో అన్ని మిషనరీ కార్యకలాపాలను నిలిపివేయాల్సిన బాధ్యత విశ్వాస నాయకులు, పౌర సమాజానిదే.

భారతదేశంలో ముస్లిం మతబోధకులు ఇతర మతాలకు చెందిన వ్యక్తులను బహిరంగంగా మతమార్పిడి చేసిన సంఘటనలు, ఇతరులను మతం మార్చే చర్యకు చాలా సామాజిక క్రెడిట్ ఇవ్వబడిన సంఘటనలు గతంలో చాలా ఉన్నాయి. ఇస్లాం ఒక్కటే నిజమైన విశ్వాసమని, ఇతరులను ఇస్లాంలోకి ఆహ్వానించడం ప్రతి ముస్లిం కర్తవ్యమని సమాజంలో అంతర్లీనంగా అవగాహన ఉందని ఎవరూ కాదనలేరు. కానీ ఈ మనస్తత్వం ఇస్లాం నిజమైన స్ఫూర్తికి, 'మీ విశ్వాసం-నాకు నా విశ్వాసం' అనే ఖురాన్ భావనకు విరుద్ధంగా ఉంది (109:6). ఇస్లాం తొలిదశలో ఇతరులను మతం మార్చుకోవాల్సిన బాధ్యత ముస్లింలపై ఉండేదని ఎవరైనా అంగీకరించినప్పటికీ, నేడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రగతిశీల ఇస్లామిక్ పండితులు మతం మార్చే ఈ బాధ్యత ఎప్పుడో లేకుండా పోయిందని నొక్కి చెబుతున్నారు. ప్రస్తుతం ప్రపంచంలో 2 బిలియన్లకు పైగా ముస్లింలు ఉన్న ఈ సమాజం ఇప్పటికే చాలా పెద్దదిగా ఉంది. ఈ రోజు ఎవరైనా ఇస్లాం మతంలోకి ప్రవేశించాలనుకుంటే అది బోధన-మిషనరీ చర్యల ద్వారా కాకుండా ముస్లింల సత్ప్రవర్తన నుండి ప్రేరణ పొందాలి.

మత పండితులు, విశ్వాస నాయకులు, బోధకులు, ఇమామ్ లు, ఆధ్యాత్మిక నాయకులు, మత ప్రభావశీలురు, రాజకీయ నాయకులు, రచయితలు వంటి వారు మిషనరీ కార్యకలాపాలను ఖండించి, ఇతరులను మతం మార్చడానికి ప్రయత్నిస్తున్న అటువంటి శక్తులను నిరుత్సాహపరచాల్సిన సమయం ఆసన్నమైంది. ఒక మతాన్ని త్యజించి, ఒక మతం ఔన్నత్యాన్ని మరొక మతంపై ఆధిక్యతను ప్రకటించే చర్య తగదని, ఇతరులను మతం మార్చడానికి ఏ మసీదు లేదా ఆధ్యాత్మిక స్థలాన్ని ఉపయోగించడానికి అనుమతించకూడదు. అన్ని మతాలు ఒకే పరమ సత్యానికి దారితీస్తాయని, అన్ని విశ్వాసాలు సమానమని మనం నిజంగా అంగీకరించినప్పుడే, ప్రతి ఒక్కరూ వినబడే.. గౌరవించబడే సమాజాన్ని మనం సృష్టించగలము.

ర‌చ‌యిత‌: అమీర్ ఖాన్ (Amir Khan is a chef and a history buff from Hauz Khas, Delhi. Views are personal)