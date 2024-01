పైలెట్ పై దాడిలో మరో ట్విస్ట్: కారణాలు వివరిస్తూ వీడియో పోస్టు చేసిన ప్యాసింజర్

న్యూఢిల్లీ: ఢిల్లీ ఎయిర్ పోర్టులో ఇండిగో విమానం ఆలస్యంగా బయలు దేరే విషయంలో ఆలస్యం గురించి ప్రకటన చేసే సమయంలో ఓ ప్రయాణీకుడు పైలెట్ దాడి చేసిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది. ఈ విషయమై విమానంలోని ఓ ప్రయాణీకుడు సోషల్ మీడియాలో తన వెర్షన్ ను పోస్టు చేయడంతో సంఘటన మరో మలుపు తిరిగింది. ఈ విమానంలో ప్రయాణీస్తున్న రష్యన్ -భారత నటి మోడల్ ఎవ్జెనియా బెల్స్‌కియా సోషల్ మీడియాలో ఓ వీడియోను పోస్టు చేశారు.

