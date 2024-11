ఖర్గేపై మంత్రి హర్దీప్ సింగ్ ఫైర్, కాంగ్రెస్ నేతలకు చురకలు

న్యూ ఢిల్లీ. కేంద్ర మంత్రి హర్దీప్ సింగ్ పూరీ శనివారం Xలో వరుస పోస్టులు చేసి కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే, ఆ పార్టీపై విమర్శలు గుప్పించారు. కాంగ్రెస్, ఆ పార్టీ నేతలు అబద్ధాలు, కల్పిత dataతో మాట్లాడుతున్నారని ఆరోపించారు.

అబద్ధాలు, కల్పిత, నకిలీ data ఆధారంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ 'క్లాసిక్ షూట్ అండ్ స్కూట్' బ్రాండ్ సోషల్ మీడియా విధానాన్ని మళ్ళీ అమలు చేస్తుందని హర్దీప్ సింగ్ పూరీ అన్నారు. వాళ్ళ సీనియర్ నేతలు కూడా ప్రజల ముందు తప్పుడు data చెప్పే ముందు వాస్తవాలు తెలుసుకోరని విమర్శించారు.

Congress Party’s classic shoot & scoot brand of social media policy based on lies, fabricated figures & fake data is back in action.



Even their senior most leaders do not check facts before going public with their delusional opinions.



