వావ్.. అంతరిక్షం నుంచి అయోధ్య ఆలయాన్ని ఫొటో తీసిన ఇస్రో శాటిలైట్.. ఎలా ఉందో చూశారా ?

దేశం మొత్తం రామ నామ స్మరణతో మారుమోగుతున్న వేళ.. అయోధ్య నగరానికి సంబంధించిన ఓ అపూర్వ చిత్రాన్ని ఇస్రో (ISRO) విడుదల చేసింది. భారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థకు చెందిన ఇండియన్ రిమోట్ సెన్సింగ్ శాటిలైట్ అంతరిక్షం నుంచి రామ మందిరం ఎలా ఉంటుందో తెలిపే అయోధ్య ఫొటో క్లిక్ (ISRO satellite took a picture of Ayodhya temple from space)మనిపించింది.