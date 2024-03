ఇండియా దేశం కాదు.. బీజేపీ అధికారంలోకి వస్తే ఉనికే ఉండదు: డీఎంకే ఎంపీ రాజా షాకింగ్ కామెంట్స్

డీఎంకే లోక్ సభ ఎంపీ ఏ రాజా సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇండియా అనేది ఒక దేశం కాదని పేర్కొంటూ కొత్త వివాదాన్ని రేపారు. జై శ్రీరాం, భారత్ మాతా కీ జై అనే నినాదాలను ఆయన తప్పుపట్టారు. ఏ రాజా గతంలో చేసిన వ్యాఖ్యలు కూడా వివాదాస్పదం అయ్యాయి. హిందూయిజం అనేది దేశానికి, అలాగే ప్రపంచానికి కూడా ఒక సమస్యే అని పేర్కొన్నారు. తాజాగా, మరోసారి ఆయన వివాదాన్ని రేపారు.

ఇండియా అనేది ఒక దేశం కాదని ఏ రాజా అన్నారు. అయితే, ఇది ఒక ఉపఖండం అని వివరించారు. తమిళం ఒక దేశం, మలయాళం ఒక దేశం, ఒడియా ఒక దేశం.. ఇలా అనేక దేశాలతో ఏర్పడిందే భారత ఉపఖండం అని తెలిపారు. బీజేపీ మళ్లీ అధికారంలోకి ఈ ఉనికే గల్లంతు అవుతుందని పేర్కొన్నారు.

Also Read: LokSabah Polls: తెలంగాణలో కాంగ్రెస్‌కు, బీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఎన్ని సీట్లు వస్తాయి? ఒపీనియన్ పోల్స్ అంచనాలివే

The hate speeches from DMK’s stable continue unabated. After Udhayanidhi Stalin’s call to annihilate Sanatan Dharma, it is now A Raja who calls for balkanisation of India, derides Bhagwan Ram, makes disparaging comments on Manipuris and questions the idea of India, as a nation.… pic.twitter.com/jgC1iOA5Ue