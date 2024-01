గోవాకు హనీమూన్ కు వెళ్దామని చెప్పి.. అయోధ్య తీసుకెళ్లిన భర్త.. విడాకులు కోరిన భార్య..

హనీమూన్ (honeymoon) కోసం గోవా (Goa)కు తీసుకెళ్తానని చెప్పి అయోధ్య (Ayodhya ram temple)కు తీసుకెళ్లిన భర్తపై ఆ భార్య ఆగ్రహం పెంచుకుంది. ట్రిప్ కు వెళ్లి వచ్చిన తరువాత ఆమె కోర్టును ఆశ్రయించింది. (Wife seeks divorce from husband who took him to Ayodhya saying he will take him to Goa for honeymoon) తనకు భర్త నుంచి విడాకులు ఇవ్వాలని కోరింది.