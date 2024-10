GitHubలో 1.7 కోట్లకు చేరిన భారతీయ డెవలపర్లు - భారత్ పై ప్రశంసలు

భారత్ లో టెక్నాలజీ డెవలపింగ్ పురోగతి వేగంగా ఉందనీ GitHub CEO థామస్ డోమ్కే అన్నారు. "భారతదేశంలో డెవలపర్ల సంఖ్య అతి వేగంగా పెరుగుతోంది. వారు AI సాయంతో AIని అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. దీనివల్ల తదుపరి పెద్ద బహుళజాతి సంస్థ భారతదేశం నుండి రావచ్చు" అని పేర్కొన్నారు.

India’s developers have gone a leap further: they’re increasingly using AI to build AI. India has the second-highest number of contributors to public generative AI projects.



This makes it evermore likely the next great AI multinational is borne on the continent. pic.twitter.com/Y8VpvNBc7X

— Thomas Dohmke (@ashtom) October 29, 2024