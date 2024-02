Bihar Police: సోషల్ మీడియాలో ఓ వీడియో వైరల్ అవుతున్నది. ఓ పోలీసు వ్యాన్‌ను నలుగురు నిందితులు అర కిలోమీటర్ మేరకు తోసుకెళ్లారు. వ్యాన్‌లో డీజిల్ అయిపోవడంతో పోలీసు అధికారుల ఆజ్ఞ మేరకు ఆ నలుగురు వ్యాన్‌ను తోశారు. ఈ ఘటన ఆదివారం చోటుచేసుకుంది.

మద్యపానంపై నిషేధం ఉన్న బిహార్‌లో ఆల్కహాల్ సేవించిన నేరం కింద నలుగురిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. వారిని కోర్టులో హాజరుపరచాల్సి ఉన్నది. వారిని కోర్టుకు తరలిస్తుండగా వ్యాన్‌లో డీజిల్ అయిపోయింది. దీంతో ఆ నలుగురిని కిందికి దింపారు. ఆ వ్యాన్‌ను తోయాల్సిందిగా ఆదేశించారు. దీంతో ఆ నిందితులు వ్యాన్‌ను తోశారు.

భగల్‌పూర్‌లోని కాచాహరి చౌక్ వద్ద ఆ వ్యాన్ నిలిచిపోయింది. వారు తోస్తుండగా ఒకరు వీడియో తీశారు. ఇద్దరు నిందితుల నడుముకు తాడు కట్టేసి ఉన్నది.

Recently in Bihar , A Police Van carrying inmates to jail ran out of fuel and then inmate had to push the vehicle to get started 😂 #BiharPolice #Biharpolitics pic.twitter.com/fHwobgtTgo