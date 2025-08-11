S Jaishankar: విదేశాంగ మంత్రి ఎస్. జైశంకర్ అనారోగ్యం కారణంగా ఢిల్లీలోని ఎయిమ్స్ ఆసుపత్రిలో చేరారు. ప్రస్తుతం వైద్యుల పర్యవేక్షణలో ఉన్నారు.
S Jaishankar: భారత విదేశాంగ మంత్రి ఎస్. జైశంకర్ ఆరోగ్యం అకస్మాత్తుగా క్షీణించింది. దీంతో ఆయనను ఢిల్లీలోని అఖిల భారత వైద్య విజ్ఞాన సంస్థ (ఎయిమ్స్)కు తరలించారు. వైద్యులు వెంటనే ఆయనను పరీక్షించి, అవసరమైన చికిత్స అందిస్తున్నారు. జైశంకర్ ప్రస్తుతానికి వైద్యుల పర్యవేక్షణలో ఉన్నారని సమాచారం.
జైశంకర్ గత కొన్ని రోజులుగా పలు అధికారిక కార్యక్రమాలలో పాల్గొన్నారు. అయితే ఆరోగ్య సమస్యల కారణంగా ఆయన షెడ్యూల్లో మార్పులు చేశారు. ఆరోగ్య పరిస్థితిపై ఎయిమ్స్ వైద్యులు ఇంకా పూర్తి వివరాలు వెల్లడించలేదు.
విదేశాంగ మంత్రిగా ఎస్. జైశంకర్ దేశ విదేశీ వ్యవహారాలలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. ఆయన ఆరోగ్యం క్షీణించిందన్న వార్త వెలువడిన వెంటనే కేంద్ర మంత్రివర్గ సభ్యులు, వివిధ రాష్ట్రాల నాయకులు ఆయన ఆరోగ్యం గురించి సమాచారం తెలుసుకుంటున్నారని సమాచారం. సోషల్ మీడియాలో కూడా ఆయనకు త్వరగా కోలుకోవాలని పలువురు ఆకాంక్షలు వ్యక్తం చేశారు.
వైద్య బృందం ఆయన ఆరోగ్య స్థితిని పరిశీలిస్తోంది. అధికారికంగా పూర్తి వైద్య నివేదిక త్వరలో విడుదల కానుందని సమాచారం.