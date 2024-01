లక్నో:ఉత్తర్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ఉన్నావ్ లో గల స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా షాహ్ గంజ్ బ్రాంచీలోకి ఎద్దు ప్రవేశించింది. దీంతో బ్యాంకులోని ఖాతాదారులు, సిబ్బంది భయాందోళనలు వ్యక్తం చేశారు. ఎద్దును బ్యాంకులో సెక్యూరిటీ గార్డుగా పనిచేసే వ్యక్తి బయటకు పంపించి వేశాడు. దీంతో అంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. బ్యాంకు లోపలకి ఎద్దు వచ్చిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది.

బ్యాంకులోకి ప్రవేశించిన ఎద్దు ఖాతాదారులు నిలబడి ఉండే స్థానంలో నిలబడింది. ఎద్దును చూసిన ఖాతాదారులు భయంతో బ్యాంకులో ఒకవైపునకు వెళ్లి నిలబడ్డారు. మరో వైపు ఎద్దును చూసిన బ్యాంకులోని సిబ్బంది కూడ ఆందోళనకు గురయ్యారు. భయంతో సెక్యూరిటీ గార్డును పిలిచారు. ఎద్దు బ్యాంకు లోపలికి వెళ్లేందుకు ప్రయత్నిస్తుంది.ఈ సమయంలో సెక్యూరిటీ గార్డు చేరుకొని ఎద్దును బయటకు పంపారు.

