ఖతార్ నుంచి నేవీ మాజీ అధికారులు విడుదల.. ప్రధాని మోడీపై సోషల్ మీడియాలో ప్రశంసలు

18 నెలలుగా (Allegations of espionage) ఖతార్ జైలులో మగ్గిన ఇండియన్ నేవీ మాజీ అధికారులు సురక్షితంగా భారత్ కు తిరిగి వచ్చారు (Ex-Indian Navy officers return to India after being released from Qatar jail). ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ దౌత్యపరమైన చొరవ (Prime Minister Narendra Modi's diplomatic initiative) వల్లే ఇది సాధ్యమైంది. దీంతో సోషల్ మీడియాలో ప్రధానిపై ప్రశంసలు (Pm Modi praised on social media) వెల్లువెత్తుతున్నాయి.