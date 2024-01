న్యూఢిల్లీ: విమానంలో ఓ మహిళ డ్యాన్స్ చేసిన వీడియో వైరల్ గా మారింది. చిక్ బ్లాక్ క్రాప్ టాప్ , లావెండర్ ఫ్యాంట్ ధరించి ఎప్పుడూ ప్రసిద్ది చెందిన కిన్ని కిన్ని పాటకు ఆ మహిళ డ్యాన్స్ చేసింది. ఈ డ్యాన్స్ కారణంగా విమానంలో ప్రయాణీకులు అసౌకర్యానికి గురయ్యారు.

ఈ వీడియో ఇంటర్నెట్ లో వీడియో వైరల్ అయింది. ఈ వీడియోపై నెటిజన్లు తమకు తోచినట్టుగా స్పందిస్తున్నారు. ఈ వైరస్ ఆకాశాన్ని తాకింది. డీజీసీఏ సరైన టీకాను కనుగొంటుందని ఆశిస్తున్నామని ఓ నెటిజన్ వ్యాఖ్యానించారు.

Appears the Reels Nautanki is taking Wings...



Even Planes passengers aren't spared of this nonsense...



What next?

Seems Sky isn't the Limit...#IndianRailways#Aircraft #plane#Reels pic.twitter.com/ZbYdGyyYsJ