వెలుతురు చేరని చీకటి కాలం...!: మామిడి హరికృష్ణ కవిత

1. ఇంకా చీకట్లు తొలగిపోలేదు !

2. అక్కడెక్కడో మనో హర్మ్యంలో ఓ కన్ను తెరుచుకుంటుంది

గాలి అలలపై ఓ దృశ్యం గుండె గడప మీద ప్రత్యక్షం అవుతుంది

తక్షణమే కాంతి సంవత్సరాల దూరం కూడా అత్యంత సమీపమై

ఏ ఆధారమూ లేని అంతరిక్షంలో విన్యాసం మొదలెడుతుంది!

చరణ సౌందర్యం-- హసిత లాలిత్యం

ముకుళిత అధరం-- విప్పారిన నయనం

వికసిత ఆనందం-- విరహ వినోదాల మెరుపుల మధ్య

ఒడిలో Butterfly రెక్కలు అలల్లా ఆడిస్తుంది

ఒంటి కాలి తపో దీక్ష virtual స్పర్శలలో తన్మయం అవుతుంది

మోచేయిని - కాళ్ళ వేళ్ళను మాత్రమే నేలపై ఆనించి

దేహమంతా గాలిలో తేలిపోయే చిత్రం...

ఎప్పుడూ మట్టిని ముద్దాడే పాదాలు

ఈ సారి ఆకాశం వంక చూస్తూ

గాలిలో నడుస్తూ.. కదులుతూ..

వర్తులాలుగా గింగిరాలు పోయే విచిత్రం... !

3. కళ్ళతో ఉచ్చ్వాస - మాటలతో నిశ్వాస

చెవులతో మువ్వల సవ్వడుల ఆస్వాదన

మస్తిష్కంలో వాయు స్థంభన

ప్రతి వేకువ చీకటి ఓ యోగ నర్తన !

The gimmick of long legs

the magic of short voices

and the one and only ప్రేమ

పద్మాసనం వేసుకుని

ప్రాణాయామ కపాల భతిలలో

దేహ చక్ర స్థానాల మధ్య తారాడుతూ ఉంటాయి !

4. ఈరోజు కూడా ఇంకా వెలుతురు చేరని చీకటి కాలం లోనే

నీ కంటి చూపు కోసం కలవరిస్తూ ఉంటాను

ఏ గ్రహణం తాకిడికో తల్లడిల్లి సొమ్మసిల్లి పడి ఉంటావు

ఇప్పుడు ఇక్కడ లోకం లోకమే

Digital Projection అయి ఉంటుంది-ఏవీ కనిపించవు

పుస్తకం లో పద్యం కనిపిస్తుంది -- భావం అర్థం కాదు

FM Radioలో పాట వస్తూ ఉంటుంది- ఏదీ వినిపించదు

OTT లో Historical Period Thriller -- ఏ భావాన్నీ కలిగించదు

podcast లో ప్రసంగం-- ఏమీ తలకెక్కదు

youtube లో Interview -- ఏకాగ్రత కుదరదు

facebook లో live show -- వాదన ఏదీ ఆకట్టుకోదు

whatsapp లో message -- చదివినా మెదడుకెక్కదు

instagram లో కళ్ళు చెదిరే photo -- Retina దాటి లోపలికి తొంగి చూడదు

భూగోళానికి అవతల అర్ధ ప్రపంచంలో నువ్వు

ఇక్కడ శూన్య విశ్వంలో అనంతంగా తప్పిపోయిన నేను !

5. అంతేనా--

చేతులు ఏవో కదులుతూ ఉంటాయి-- ఉద్దేశం ఏంటో చిక్కదు

పాదాలేవో నడుస్తుంటాయి -- గమ్యం ఉండదు

పెదాలేవో పలుకుతూ ఉంటాయి - ఏ భాషో తెలీదు

చెవులేవో వింటూ ఉంటాయి -- స్పందన ఉండదు

గాలేదో వీస్తూ ఉంటుంది -- ఊపిరి ఆడదు !

6. అలా హృదయం తెరిచి చూస్తూ ఉండగానే

చుట్టూ తెల్లవారుతుంది

మనసులో చీకటి మాత్రం వ్రేళ్ళాడుతూనే ఉంటుంది

ఏ కొమ్మ మీద నుంచో కువకువ అని పాడే పిట్ట

ఎప్పటిలాగే ఈ రోజు కూడా పాడుతుంది

ఏదైనా రాగమే-- పాడేదంతా పాటే అనుకుంటున్నావు కదా

కొంచెం ఆలకించి విను

ఆ పాట నిండా దుఃఖమే వర్షిస్తూ ఉంటుంది ...

7. వర్షాన్ని చెరిపేసి - మంచు తెరలు తుడిచేసి

మళ్ళీ వెలుతురు చేరని చీకటి కాలం కోసం కళ్ళల్లో దీపాలు వెలిగిస్తాను

ఇప్పుడు, ఇంకా చీకట్లు తొలగి పోలేదు!

కాదు కాదు... నాకే ఈ చీకట్లను తొలగించాలని లేదు

నా మనో హర్మ్యంలో ఏ క్షణమైనా

నీ దృశ్యం ప్రత్యక్షం కావచ్చు కదా!!